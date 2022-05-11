المساعدة المقطوعة تمنح للأسر السعودية الأكثر احتياجاً والتي تعاني من أزمة مالية، مشيراً إلى أن مبالغ المساعدة المقطوعة تتراوح ما بين 16 ألف ريال سعودي حتى ثلاثين ألف ريال، وذلك على حسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم المالية، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها أنها تصرف للمستفيدين كل عام، وتصرف للمطلقات والأرامل وكبار السن والأيتام وكل من ليس لديهم مصدر رزق ثابت.

التسجيل في المساعدة المقطوعة برقم الهوية 2022

سنوضح لكم الآن خطوات تسجيل المواطنين في المساعدة المقطوعة برقم الهوية:

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على المساعدة المقطوعة.

إدخال اسم المستخدم.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي.

كتابة تاريخ الميلاد.

تسجيل رقم الهاتف والتأكيد عليه.

تسجيل الرقم السري الخاص بالمستفيد والتأكيد عليه.

كتابة رمز التحقق.

تسجيل باقي المعلومات المطلوبة أمامك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وبذلك تكون قد انتهيت من عملية التسجيل.

المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 2022

الأرمال والمطلقات ومن ليس لديهم أي عائل.

الأسر التي ليس لديها مصدر دخل شهري ثابت.

من يعاني من عجز كلي أو جزئي.

الأيتام.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على المساعدة المقطوعة 2022

تقيم صورة من الهوية الوطنية. تقديم عقد الإيجار أو صك الملكية للعقار لإثبات وجود محل إقامة المواطن في نطاق مكتب الخدمة. تقديم إثبات الدخل الشهري.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدة المقطوعة قد يكون مرة واحدة خلال العام أو مرتين وفقاً لبعض الشروط سنوضحها لكم الآن:

تصرف مرة واحدة خلال العام لأصحاب المعاشات، لمن ليس لديهم دخل شهري ثابت. يصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة كل عامين، وذلك لمن لديه دخل ثابت بالإضافة للمعاش. يتم التقدم على طلب المساعدة المقطوعة من أقرب مكان للمواطن، وذلك في حالة استوفى الفترة المنصوص عليها سابقاً.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بتسجيل المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل، وموعد صرف المساعدة المقطوعة خلال العام للمستفيدين، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم.