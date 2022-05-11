نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة تواصل مع الأمير الوليد بن طلال للحصول على شقة سكنية أو سيارة لجميع مواطني السعودية في المقال التالي
تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية العديد من الأعمال الخيرية بالمملكة العربية السعودية ، ولد الأمير الوليد بن طلال في ٧ مارس ١٩٥٥ وهو ابن اكبر صاحب المؤسسات والمستثمرين في العالم حيث قام ببناء تلك المؤسسة منذ سنوات عديدة وذلك بغرض المساعدة وتقديم فرص عمل للشباب والمقيمين عليها كما مساعدات تلك المؤسسة ليست قائمة على تسديد الديون ودفع الأموال فقط بل تقدم أيضًا مشروعات خاصة وتوفير سكن خاص لأبنائها حيث كثير ما يبحث المواطنون عن طرق التواصل بتلك المؤسسة وأهم الشروط الوافية التي يجب توافرها للانضمام بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
طريقة التواصل مع الأمير الوليد بن طلال
كثير ما يقوم المواطنون والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالتواصل بالمؤسسة وذلك للمشاركة بها وتقديم كافة الأوراق المطلوبة وسوف نوضح أهم الطرق السهلة والبسيطة وبخطوات معدودة للتواصل بهذه المؤسسة حيث يمكن التواصل بطريقتين أما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او ارسال برقية كما سنوضح ذلك
- نقوم بالبحث على لينك مؤسسة الأمير الوليد بن طلال.
- يقوم المواطن بإدخال الاسم رباعي كما موجود بالبطاقة ورقم الهاتف وتحديد الهوية وباقي البيانات المطلوبة للمستفيد.
- نقوم بالنقر على إرسال وستقوم المؤسسة بالرد خلال بضع أيام.
- يمكن إرسال برقية للمؤسسة موضحًا بها الاسم والدخل الشهري والعمر والجنسية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
أهم الشروط التي يجب توافرها للمشاركة بالمؤسسة
هناك بعض الشروط التي وضعها الأمير الوليد بن طلال لكي يحق للمواطن المشاركة بتلك المؤسسة وتقديم يد العون له كما سنوضح ذلك خلال تلك السطور
- أن يملك المواطن الجنسية السعودية.
- أن تكون حالته المادية غير ميسورة.
- لديه مشكلة أو أزمة مالية.
- لا يملك سكن خاص به أو رأس مال أو ورث.
- لا يملك سيارة باسمه.
- اكمال جميع البيانات المطلوبة موضحًا بها الدخل الشهري.
ارقام التواصل بمؤسسة الامير الوليد بن طلال
- يمكن التواصل بالمؤسسة من خلال بعض الأرقام التي سيتم طرحها
- إذا كان المواطن داخل المملكة العربية فيمكن التواصل من خلال الرقم التالي ٨٠٠٤٠٠٠٠٠.
- يمكن التواصل بالمؤسسة من خلال رقم الواتساب الخاص بها وهو ٩٦٦١١٢١١٠٠٠٠.
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