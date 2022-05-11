بوابة تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض لجميع المواطنين في السعودية

تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسات المهمة التي تشغل الكثير من السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية حيث تقوم تلك المؤسسة الخيرية بتقديم الكثير من المساعدات الخيرية لأبنائها والقائمين عليها حيث تقدم تلك المؤسسة الكثير من المساعدات المالية وفرص عمل للشباب وأصحاب الديون والقروض والأزمات المالية حيث يبحث الكثير من السعوديين عن طرق التواصل بتلك المؤسسة لأخذ فرص مساعدة لهم وسوف نقدم خلال تلك المقال طرق التواصل بتلك المؤسسة بأقل الخطوات وأهم الوسائل والأوراق المطلوبة للتقديم بها كما سنوضح أهم الشروط المعقودة للتقديم في المؤسسة.

طرق التواصل بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يبحث الكثير من العاملين بالسعودية والمقيمين بها والأشخاص ذات الجنسية السعودية عن طرق التواصل الفعلية بالأمير عبد العزيز بن فهد وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

نقوم بالدخول على الموقع الرسمي لتلك المؤسسة الخاصة بالأمير عبد العزيز بن فهد عن طريق جوجل.

نقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمستفيد ومن أول وأهم تلك البيانات تحديد الاسم والعمر والحالة الاجتماعية إذا كان المستفيد أعزب أو متزوج وكم عدد أفراد أسرته وعليه توضيح أيضًا الدخل الشهري وفي نهاية البيانات يدخل رقم الجوال ورقم بطاقة الهوية.

نقوم بالنقر على إرسال وننتظر الرد.

أهم الشروط التي يجب توافرها للمستفيد

هناك بعض الشروط المعقودة والتي تنص عليها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وسوف نوضح أهمها

أن يكون المستفيد أو المتقدم لتلك المؤسسة سعودي من أصل السعودية أو غير سعودي ولكن مقيم لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون دخله الشهري محدود لا يتعد ٣٠٠٠ ريال سعودي.

أن يكون المستفيد لا يملك أي ممتلكات أو سيارة خاصة به.

تقديم كل الأوراق التي تثبت تلك الأوراق المطلوبة التي تثبت طلبه.

أرقام التواصل بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك العديد من الأرقام التي يمكن من خلالها التواصل بالمؤسسة وسوف نوضح أشهرها خلال السطور الآتية

يحق للمستفيد الاتصال المباشر بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عن طريق الأرقام التالية ٤٨٥٢٣٢٦٥٨٩٦٦.

يحق للمستفيد التواصل عبر الواتساب الخاص بالمؤسسة عن طريق الرقم التالي ٨٠٠٤٠٠٠٠٠.