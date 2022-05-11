طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة

عملت المملكة العربية السعودية على تقديم المساعدة للمستحقين الفقراء السعوديين حيث نجد أن وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية اختصت بهذا الأمر واهتمت بعملية تقديم المواطنين في هذا الضمان وذلك حتى يواكبوا ظروف المعيشة الصعبة وذلك نظراً لغلاء الأسعار إلى جانب تواجد الأرامل والمطلقات والأيتام لذلك عملت الوزارة كل سبل المساعدة لتقديمها لهم وعندما تم صرف الدفعة الأولى لكثير من الأسر فسارعت كثير من الأسر الأخرى إلى التقديم في هذا الضمان ولكن يجب عند التقديم في الضمان أن تتوافق عليهم الشروط حتى يتم قبولهم وسوف نوضح شروط الحصول على الضمان من خلال هذا المقال.

الشروط المطلوبة للقبول في نظام الضمان الإجتماعي المطور

نجد أن للأسر السعودية الراغبة في الحصول على الضمان أن تنطبق عليهم الشروط حتي يستطيعوا الحصول عليه بكل بساطة وسوف نوضح الشروط المطلوبة للقبول في هذا الضمان من خلال النقاط التالية..

يجب أن يكون الشخص المتقدم من أصل سعودي الجنسية.

يكون هذا الضمان للسيدات الأرامل سعوديات الجنسية أو للسيدات الغير سعوديات ولكن

يشترط أن يكون زوجها سعودى الجنسية.

يصرف الضمان أيضا للأيتام السعوديين.

يشترط للحصول على الضمان الإقامة في السعودية دائما ولا يسمع بالسفر والعيش خارج السعودية أكثر من شهر ونص سنوياً.

يشترط أن لا يعيش الراغب في الضمان في أماكن الإيواء البعيدة.

يجب على من يملكون القدرة على العمل داخل الأسرة التي قدمت في الضمان أن يعملوا ويلتحقوا بالبرنامج التوظيفي الذي قامت الوزارة بإعداده.

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

على الأسر الراغبة في الحصول على الضمان أن يقوموا بالتسجيل على الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وسوف نوضح كيف يمكن التسجيل للحصول على الضمان من خلال النقاط التالية..