نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تقديم طلب المشاركة في الحج الشروط والاوراق المطلوبه moh.gov.sa في المقال التالي

تقديم طلب المشاركة في الحج مع اقتراب موسم الحج تساءل الكثير من الأشخاص عن رابط تقديم طلب المشاركة في الحج لعام 1443هـ – 2022م والذي يتم من خلال موقع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحج هو فريضة فرضها الله علينا ولكن لمن استطاع، وقامت الوزارة بتقديم بعض الوظائف الشاغرة والتي يمكن للمواطنين من خلالها مساعدة الكادر الطبي في السعودية ومستشفياتها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسنوضح لكم فيما يلي طريقة التقديم والشروط المطلوبة. تقديم طلب المشاركة في الحج لعام 1443هـ – 2022م قم بالدخول أولًا على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية من خلال الرابط الخاص بها. moh.gov.sa

بعد ذلك قم بتحديد العقد ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك في كل خانة من الخانات المخصصة لها وبعد ذلك قم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ثم انقر على “التسجيل”. الشروط اللازمة للمشاركة في الحج 1443هـ يجب أن تقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة ويجب أن تكون سارية المفعول وغير منتهية.

تقديم شهادة بالتخصص الذي تريد الحصول عليه وألا يكون قد صدر عنه قرار رسمي يمنعه من مزاولة المهنة أو ممارسة العمل.

حصول المتقدم على لقاح فيروس كورونا بكل جرعاته الثلاثة ومعه ما يُثبت ذلك.

على المتقدم أن يكون متفرّغًا للمشاركة في موسم الحرم فقط بحيث لا يشمل العقد مشاركته بأي عمل خارج الحرم.

طوال موسم الحج يكون المتقدم قدّم إجازة على عمله حتى ينتهي الموسم. الأوراق المطلوبة للمشاركة في الحج تقديم شهادة خبرة في العمل بداخل قسم العناية المكثفة.

شهادة خاصة بتصنيف المتقدم المهني ويجب أن تكون سارية المفعول.

صورة من الهوية الشخصية الخاصة بالمتقدم. الاستعلام عن قبول طلب المشاركة في الحج قم بالدخول على رابط موقع وزارة الصحة السعودية الخاص بتسجيل الدخول. moh.gov.sa

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عند تسجيلك أو مرة.

عبء كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع ويتم نقلك بعد ذلك في الصفحة الخاصة بالتسجيل في الكوادر الطبية الخاصة بالحج.

في حالة قبول الطلب يتم ظهور اسمك بين الأسماء وإذا لم تجد اسمك فهذا يعني أنه تم رفض طلبكم. عمر شويل - جدة طريقه تقديم طلب المشاركة في الحج الشروط والاوراق المطلوبه moh.gov.sa - ثقفني

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