نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بدون كفيل 20,000 للسعودي والمقيم وبدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل من المواطن السعودي وأيضاً المقيم يبحثون عن أفضل وأسرع تمويل شخصي يوفر لهم سيولة مالية فورية وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل عند التقديم كل ذلك متوفر في عرض التمويل الشخصي الذى سوف نتحدث عنه اليوم والذى يمتاز بأنه تمويل شخصي سريع وأيضاً لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

تمويل سريع بدون كفيل 20,000 لدى شركة اليسر

تتيح شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 20,000 ريال سعودي كحد أقصى كما يمتاز القرض الشخصي السريع من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى ضمانات عند التقديم ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم ومن بين تلك الشروط ما يلي

اشترطت شركة اليسر بأن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما اشترطت أيضاً شركة اليسر بأن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

اشترطت أيضاً شركة اليسر بأن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مزايا التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل

القرض الشخصي السريع من شركة اليسر للتمويل متوفر بمزايا عديدة تساعد العملاء الراغبين في التقديم على توفير ما يرغبون في الحصول عليه ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي من شركة اليسر بأن المواطن السعودي يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة 20,000 ريال بدون كفيل.

أيضاً العميل الغير سعودي يستطيع طلب التمويل والحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 10,000 بدون كفيل.

يتمكن المتقدم من تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 3 سنوات.

كما يمتاز التمويل السريع من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

أيضاً لا يحتاج التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.

طلب التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

يمكن التقديم لطلب التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر عبر الإنترنت من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل ثم الدخول على خيارات التمويل ثم بعد ذلك الدخول على طلب التمويل.