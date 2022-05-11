نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط العفو الملكي الجديدة 1443 وكيفية التقديم للحصول على العفو الملكي السعودي 2022 في المقال التالي

شروط العفو الملكي الجديدة 1443 كان التساؤل بشأن أهم شروط العفو الملكي 1443هـ كبير جدًا وخاصة بعد اقتراب موعد العفو، حيث أن الحكومة السعودية تقوم بالعفو عن بعض المساجين من قبّل المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية ولكن وفقًا لمعايير وشروط معينة يتم من خلالها اختيار الأشخاص الأحق بالعفو، حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية بالارتقاء بالدولة وتنظيم القواعد والقوانين التي تساهم في جعل المواطنين يعيشوا في سلام تام، وسنوضح لكم فيما يلي كل ما يخص العفو الملكي. شروط العفو الملكي الجديدة 1443 يجب أن يتمتع السجين بحسن السيرة وأن تكون له سمعة طيب.

أن يتبع كل قوانين المملكة العربية السعودية وينصاع لأوامرها الفنية.

على السجين أن يلتزم بكل التعليمات الأخلاقية والدينية ولا يرتكب أي جريمة أو مخالفة ضد الشرع.

يعود لحياته الطبيعية بدون ارتكاب أي جرائم أو يخاف القانون السعودي.

يوافق على أن الشرطة السعودية ستكون مراقبة له طوال الوقت وأن يطابق كل شروط العفو الملكي.

يجزم السجين المعفو عنه بأنه لن يعود مجددًا لأي جريمة بكل أنواع الجرائم. كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي السعودي 1443هـ قم بالدخول أولًا على منصة “أبشر” الإلكترونية ثم انقر على تسجيل الدخول.

اكتب “اسم المستخدم” وبعد ذلك قم بكتابة “رقم الهوية الوطنية الشخصية” ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

في الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومنها اختر “تقديم طلب عفو ملكي”.

أرفق مع طلبك كل الصور والبيانات وأكمل كتابة كل البيانات في أماكنها المحددة ثم انقر على أيقونة “إرسال الطلب”. جرائم مستثناه من العفو الملكي المساس بالدين والأنبياء والصحابة الكرام.

أمن الدولة السعودية.

امتهان المصحف الشريف.

التزوير في الصكوك والأختام والوثائق الرسمية.

الاغتصاب وقتل النفس المتعمد.

تزييف عملة السعودية وغسل الأموال وجرائم الفساد المالي.

السحر والشعوذة.

اعتداء السجين على رجال الشرطة والسلطة والمعلمين والأطباء.

جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري.

الاحتيال والنصب وتهريب الفتيات خارج المملكة العربية السعودية.

الدعارة والشذوذ الجنسي والتحرش بالفتيات.

التفجير والمفرقعات واختطاف الأطفال وكل أنواع الاختطاف.

المخالفات القانونية وتجاوز السرعة المحددة. عمر شويل - جدة شروط العفو الملكي الجديدة 1443 وكيفية التقديم للحصول على العفو الملكي السعودي 2022 - ثقفني

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