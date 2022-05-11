نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري من شركة البيت الأهلي السعودي أكثر من 100 ألف ريال للمواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر التمويل المقدم من شركة البيت الأهلي بالمملكة السعودية بهدف الدعم للمواطنين، والتمويل الفوري له العديد من المزايا فيما يخص التمويل وأهمها أن المستفيد يحصل على القرض دون الاحتياج للكفيل، كما لا يشترط تحويل الراتب الشخصي للمستفيد، ويتم السداد بطريقة بسيطة وسهلة وميسرة على مدار 60 شهر، والاستفادة متحققة سواء للعملاء السعوديين أو من لديهم إقامة بأراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بشرط الانطباق التام لكافة الضوابط على المستفيد،حيث تعد شركة البيت الأهلي من أهم شركات التمويل وحرصت الشركة على أن تقدم الكثير من الخدمات التمويلية المتوافقة مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية ومن أبرز التمويلات التي توفرها شركة البيت الأهلي هي تمويل فوري يصل قيمته إلى 100 ألف ريال سعودي.
مزايا التمويل الفوري من شركة البيت الأهلي
من أهم المزايا بأن التمويل المقدم من البيت الأهلي بدون كفيل إنه يبدأ التمويل الشخصي من 3000 ريال ويصل حتى 300 ألف ريال سعودي، كما يعد التمويل لديهم بهامش ربحي بسيط وتنافسي والربح ثابت، على أن تكون فترة سداد التمويل مريحة للغاية مدتها تبدأ من سنة وتصل حتى 6 سنوات وليس شرط أساسي تحويل الراتب بعد التمويل، كما أيضاً من الممكن السداد في أي وقت مبكراً ويعد التمويل من البيت الأهلي متوافق مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية.
شروط التمويل الشخصي من البيت الأهلي للمواطن
يجب توافر بعض الشروط اللازمة في المواطن السعودي لحصوله على التمويل الفوري من شركة البيت الأهلي وتتلخص الشروط في الآتي:
- يلزم ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.
- إذا كان العمل في القطاع الحكومي فيلزم ألا تقل مدة العمل عن 3 شهور وفي حالة العمل في القطاع الخاص فيلزم ألا تقل مدة العمل عن 6 شهور.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- أن تكون كافة الأوراق الموثقة والرسمية تتوفر كي يسهل حصول المقترض على تمويله.
احصل على تمويل فوري من شركة البيت الأهلي السعودي
قامت شركة البيت الأهلي السعودي بالإعلان عن الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري التي تصل قيمته إلى 100 ألف ريال سعودي وتتلخص تلك الخطوات في التالي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ شركة البيت الأهلي للتمويل.
- تحديد تمويل الأفراد
- الضغط على أمر التمويل الشخصي.
- يتم الضغط على التمويل الاستهلاكي المرابحة.
- كتابة كافة بيانات التسجيل.
- الضغط على أمر إرسال.
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