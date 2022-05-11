اطلب سلفة فورية 5000 ريال سعودي للمواطن السعودي دون تحويل الراتب

تعتبر منصة سلفة من أهم المنصات التمويلية في المملكة العربية السعودية حيث أنها تقدم الكثير من التمويلات الشخصية الميسرة والفورية إلى المواطنين بهدف مساعدتهم لتخطي أعباء وصعوبات الحياة وسد الاحتياجات الشخصية ورفع المستوى المعيشي لدي الجميع وبدء مشاريع صغيرة جديدة تساعدهم تساندهم في أعباء الحياة وتعمل منصة Sulfah تحت رعاية البنك المركزي السعودي ومركز النقد السعودي، ويعتبر تمويل شخصي سلفة واحد من أهم التمويلات حيث أنه تمويل شخصي سريع وفوري ويمكن الحصول عليه من خلال خدمة التطبيق الإلكتروني ويتراوح التمويل ما بين 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى فترات سداد بسيطة يتم تحديدها بواسطة العميل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الحصول على السلفة الفورية وشروط الحصول على تمويل شخصي فوري للمواطن.

مزايا سلفة فورية للمواطن من منصة سلفة

يتميز التمويل الشخصي الفوري من منصة سلفة أنه يتوافق مع كافة معايير وشروط أحكام الشريعة الإسلامية، لا يشترط وجود كفيل أو تحويل الراتب الشخصي، يتم تسديد التمويل الشخصي من خلال دفعات شهرية محددة للمواطن من خلال المنصة، حيث أن التمويل يعتبر مسند إليه أقل هامش ربحي، وتتراوح فترات سداد السلفة بداية من 6 أشهر.

شروط منصة سلفة للتمويل الفوري دون تحويل راتب

يجب توافر بعض الشروط في المتقدم للحصول على تمويل فوري شخص من سلفة ويصل ذلك التمويل إلى 5000 ريال سعودي و نلخص هذه الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً وأن لا يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن يكون لدي المواطن عمل بحيث يكون لديه عمل في أي منشأة حكومية لمدة 3 أشهر كحد أدنى أو يعمل في أي منشأة خاصة لمدة 6 أشهر كحد أدنى.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

خطوات طلب سلفة فورية 5000 ريال سعودي

يجب اتباع الخطوات التالية لتقديم طلب سلفة قدرها5000 ريال للمواطن السعودي وتكون بشكل فوري والحصول على تمويل شخصي من سلفة: