نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتيجة قرعة الحج 2022 ومعرفة الفائزين بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت جمهورية مصر العربية رابط استعلام نتيجة قرعة الحج لعام 2022. ولتلبية البحث الذي يتم في مصر في الوقت الحالي عن هذا الرابط سننشره في هذا المقال وذلك حتى يتسنى للزائر الوصول لـ نتيجة قرعة الحج الخاصة به لعام 2022.

رابط استعلام نتيجة قرعة الحج 2022

ويستعرض موقع (ثقفني) لجميع القراء والمتابعين من خلال هذا المقال الشامل الكامل رابط استعلام نتيجة قرعة الحج 2022 في مصر. حيث اتجهت جمع محافظات مصر في اجراء قرعتها وانتهت من خلال الخطوات المعروفة للوصول إلى الأسماء الخاصة بالفائزين من الحجاج في قرعة مصر العلنية التي تتم هذه السنة 2022.

خطوات استعلام نتيجة قرعة الحج 2022 في مصر

أولًا عليك أن تدخل على رابط الموقع الرسمي قرعة الحج نتيجة الحج 2022 وستجد أمامك مكتوب البوابة المصرية الموحدة للحج. وثلاثة خيارات أما الخيار الأول هو استعلام عن نتيجة القرعة. أما الخيار الثاني فهو دخول المستخدم. وأما عن الخيار الثالث هي البوابة الرئيسية. كل ما ينبغي عليك فعله هو الضغط على استعلام عن نتيجة القرعة. بعد ذلك قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك ورقم المصنع واختبار التحقق واضغط على بحث سيظهر لك حالة الطلب ونوع الحج وبيانات الحاج من الاسم ورقم القومي والمحافظة وتسجيل البصمة.

موعد انتهاء قرعة الحج 2022 في مصر

وبالنسبة لموعد انتهاء قرعة الحج 2022 من محافظات مصر لعام 2022 فقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن تجري القرعة في الفترة الممتدة من الخامس عشر من شهر مايو 2022 حتى يوم الانتهاء يوم الرابع عشر من شهر مايو 20220.

جدول موعد إجراء القرعة الحج في مصر 2022 في مصر ومحافظاتها

بالنسبة لكل من أسوان والوادي الجديد والفيوم والشرقية ودمياط ومطروح والبحر الأحمر فتكون يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2022. وبالنسبة لمديريات أمن الأقصر وأسيوط والجيزة والدقهلية وبور سعيد والاسكندرية وجنوب سيناء فهو الأربعاء الموافق 11 مايو 2022. وبالنسبة لقرعة الحج 2022 في كل من مديريات أمن قنا والمنيا والقليوبية والغربية والاسماعيلية والبحيرة وشمال سيناء فيكون يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 وبخصوص قرعة الحج في مديريات أمن “سوهاج – بنى سويف – المنوفية – كفر الشيخ – السويس – القاهرة” فإن شاء الله ستكون يوم السبت الموافق 14 مايو 2022.