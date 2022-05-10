نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اسعار البنزين الجديدة اليوم 10/5/2022 في جميع الأسواق المحلية تحديث شركة أرامكو في المقال التالي
بحث العديد من أصحاب السيارات عن أسعار البنزين اليوم بعد تعديل الشركات الخاصة بالبنزين والنفط أسعارها، حيث مع انتشار فيروس كورونا وحدوث بعض الحروب بين الدول مثل حرب روسيا وأوكرانيا زاد سعر الدولار في جميع دول العالم مما أدى إلى ارتفاع سعر جميع المنتجات البترولية بشكل كبير، وقد اقتربت الحكومة السعودية من اتخاذ موقف محدد في ارتفاع أو خفض سعر البنزين، وكان قرارها الحازم هو ثبات سعر البنزين عن الثلاث أشهر الماضية بمعدل ثابت ومن المتوقع استمراريتها حتي نهاية شهر يونيو نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال السعودي، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل ما يتعلق بأسعار البنزين اليوم وأسباب ارتفاع الأسعار كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص أسعار البنزين الحالية.
تحديث شركة أرامكو لأسعار البنزين
تعد شركة أرامكو من أكبر الشركات الخاصة بتوزيع البترول في المملكة العربية السعودية وأيضا جميع الدول العربية، حيث أنها من أكبر الشركات الموجودة في الشرق الأوسط، وخلال الفترة الماضية وارتفاع سعر الدولار قام المسؤولين المختصين بقسم المبيعات بعمل تحديثات منتظمة في أسعار البنزين الموجودة في الأسواق نظرا للظروف التي يمر بها العالم وحجم الخسائر التي قد تتعرض لها الشركة في حالة عدم ارتفاع الأسعار الخاصة بها، حيث يرتفع سعر البنزين بناءً على السعر الخاص بالبرميل من نوع النفط وأيضا على حسب المستوي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وسعر الدولار الآن، حيث كلما كان سعر الدولار مستقر كلما استقرت الأسعار الخاصة بجميع المنتجات وليس البنزين فقط.
أسعار البنزين اليوم 10/5/2022
بدأ العديد من الأشخاص الممتلكين لعدد من السيارات بالبحث عن أسعار البنزين اليوم، وقد أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين بعد ارتفاع سعر الدولار لشهر مايو بالمملكة العربية السعودية وهي:
- بلغ سعر بنزين ٩١ حوالي ٢.١٨ ريال سعودي.
- وصل سعر بنزين ٩٥ ٢.٣٣ ريال سعودي.
- بلغ سعر الكيروسين في المملكة العربية السعودية حوالي ٠.٧٠ ريال سعودي.
- سعر غاز البترول المسال ٠.٧٥ ريال سعودي.
- وصل سعر الديزل إلى ٠.٦٣ ريال سعودي.
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