“جديد” أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 المعلنة من aramco اليوم 10/5/2022 في جميع محطات البنزين السعودية

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022. اليوم الموافق 10 مايو 2022 سوف يتم الإعلان عن قائمة أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، وذلك من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث تقوم بمراجعة شهرية حول أسعار البنزين للوقوف على السعر الحالي المتناسب مع الأسعار العالمية، حيث دائما ما تسعى مؤسسات المملكة العربية السعودية على كبح معدلات التضخم، ومؤازرة المواطن السعودي في تحمل أعباء الحياة، وعلى الرغم من الزيادة في أسعار النفط عالميا، إلا أن أسعارها محليا داخل المملكة حافظت على استقرارها، ومن المقرر أن يتم العمل بالأسعار الجديدة التي تم تحديدها للشهر الجاري، بداية من يوم غد 11 مايو 2021.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

وفقا للمراجعة الشهرية حول الأسعار التي قامت بها لجنة التسعير في مجلس إدارة شركة أرامكو، تم تحديد أسعار شهر مايو الجاري والمقرر العمل بها لمدة شهر كامل في كافة محطات الوقود بجميع أنحاء المملكة، بداية من يوم الغد الثلاثاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري ولمدة شهر قادم، وعلى جميع محطات الوقود الالتزام بالأسعار الجديدة وأسعار البنزين لحين الإعلان عن سعر البنزين لشهر مايو 2022 كالتالي::

سعر اللتر من بنزين 91 مستوى 2.19 ريال سعودي.

سعر اللتر من بنزين 95 أصبح بقيمة 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

أما سعر اللتر من الغاز البترول المسال بلغ 0.75 ريال سعودي.

شركة أرامكوا السعودية

تقوم الشركة بمراجعة الأسعار كل شهر بهدف التقليل من التأثير الذي يتعرض له المستهلك من التذبذبات في السعر الخاص بالتصدير، كما أن الشركة خلال الفترة الماضية حققت نجاح كبير في تنمية وتحديث القطاع المتعلق بمحطات تقديم الخدمة الخاص بها، وذلك بهدف تسهيل التعامل والوصول إلى عملاء البيع بالتجزئة في السعودية، وحققت ذلك من خلال الشراكة التي أبرمتها مع شركة توتال والتي أثمرت عن مشروع مشترك بينهم يعمل على تشغيل وإدارة محطات تقديم الخدمة داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أصبح لديهم الآن 270 محطة بالمملكة، وخلال الفترة القادمة من المقرر تغيير العلامة التجارية ( سهل) وهي خاصة بأسطول نقل صهاريج الوقود. وهذ الشركة المعتمدة من قبل حكومة السعودية والتي تقوم بمراجعة أسعار الوقود والبنزين وإعلان الأسعار الجديدة كل شهر.