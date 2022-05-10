نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد الإدارة العامة يطلق فعاليات يوم الخريج تحت رعاية أمير منطقة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت أمس إفتراضياً فعاليات يوم الخريج السادس والعشرون، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والذى ينظمه معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية على مدى 3 أيام، حيث سيتم تخريج 1875 خريجاً من دارسي المعهد، وتتمثل الفعاليات في ورش عمل متخصصة ومعرض توظيف.

تهنئة قيادات الدولة ومؤسساتها للخريجين بفعاليات يوم الخريج

وقد توالت التهنئات والمباركات لخريجي المعهد، فقد هنأ سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الخرجين وذويهم بتخرجهم وبداية مرحلة جديدة في حياتهم العملية من العمل الجاد، مساهمين بذلك في خدمة وطنهم الغالي وقياداتهم الرشيدة حفظها الله عز وجل، ووجه التهنئة أيضاً إلى معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، والوطن على تخريج هذة الدفعة الجديدة من الخريجين.

وفي نفس السياق أكد المهندس أحمد الراجحي معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن خريجي معهد الإدارة العامة هذا العام دفعة مميزة قدر لها أن تتزامن مع مسارات رؤية المملكة 2030، وأن قيادتها الرشيدة تحرص على صناعة مستقبل شبابها.

وأعرب معالي الدكتور بندر بن أسعد السجان مدير معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية عن سعادتة بتخريج 1875 خريجًا وخريجة هذا العام، وحرص المعهد على إستلهام النظريات والتجارب العالمية في تطوير برامجه والإرتقاء بمستويات الخريجين للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ورش العمل المصاحبة لحفل فعاليات يوم الخريج والوظيفة ال 26

وقد تم توجيه الدعوة لخريجي معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية بالمركز الرئيسي وفروعه لحضور حفل الخريج والوظيفة ال 26، والذى يشتمل على عدة ورش عمل، الأولى بعنوان تهيئة الخريج للحصول على الوظيفة، والتى يقدمها الأستاذ أحمد المروانى يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شوال سنة 1443 هجرياً الساعة الواحدة مساءً، والثانية بعنوان منصات التوظيف الإليكترونية، والتى يقدمها الأستاذ عبد الله الصبحي يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شوال سنة 1443 هجرياً الساعة الثالثة مساءً، والثالثة بعنوان نصائح لاجتياز إختبارات التويفل والآيلتس، والتى يقدمها الأستاذ محمد الذاهب يوم الأربعاء الموافق العاشر من شوال سنة 1443 هجرياً الساعة الواحدة مساءً، والرابعة بعنوان بداية الحياة العملية، والتى يقدمها الأستاذ مرتضى آل سالم يوم الأربعاء الموافق العاشر من شوال سنة 1443 هجرياً الساعة الثالثة مساءً.

وأما عن طرق المشاركة فهي مشاركة افتراضية عن طريق الرابط الموجود علي الصفحة الرسمية للمعهد على موقع تويتر.