متابعُة أسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 || قائمة أسعار البنزين فى السعودية المطبقة اليوم الاربعاء 11/5/2022 نوافيكم بها الآن حيث اقترب موعد الكشف عن اخر تحديثات شركة ارامكو المتعلقة حول أسعار البنزين والتي سيجري تطبيقها لمدة شهر اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق 11 مايو لعام 2022 لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان نتابع و نستعرض مع حضراتكم اجدد واخر اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية

متابعُة اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022

متابعُة اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو يحرص على متابعتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، حيث سيتم الكشف عن اجدد أسعار منتجات البترول والطاقة اليوم الموافق ميلادياً 10 مايو، حيث يجري العمل بالوقت الحالي بالأسعار القديمة التي تم الكشف عنها وفقاً لتحديثات شهر ابريل، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان اخر واجدد الاسعار الموجودة بالأسواق حالياً حيث كل شهر تتحمل المملكة العربية السعودية أي زيادة تورد على أسعار البنزين الا ان شركة ارامكو تحرص على متابعة مواطنيها الاسعار الشهرية اول باول وذلك فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، فهل سيتم تثبيت اسعار البنزين لشهر مايو سنتابع هذا الامر مع حضراتكم على مدار الساعة

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

يترقب جميع المواطنين والمواطنات اسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، حيث لم يتم حتى اللحظة الحالية الكشف عن اخر واحدث اسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية بناءً على تحديثات شهر مايو، عليه جاءت اخر الاسعار المعدلة من قبل شركة أرامكو بالأسواق السعودية حالياً بناءً على تحديثات شهر ابريل على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91:- 2.18 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر بنزين 95:- 2.33 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر غاز البترول المسال:- 0.75 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الديزل:- 0.63 ريال سعودي لكل لتر

تم تحديد سعر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي لكل لتر

هذا وبعد قليل من الان سيتم الاعلان عن اجدد تحديثات تعريفة البنزين داخل المملكة العربية السعودية وذلك بناءً على تحديثات شهر مايو