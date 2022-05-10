نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن 1443 موعد صرف دفعة شوال دفعة شهر مايو 2022 في المقال التالي
حساب المواطن شهر مايو زاد البحث خلال الفترة الحالية عن حساب مواطن لشهر مايو 2022/ 1443 وعن موعد ايداع الدفعه الجديدة رقم 54 التي تأتي مع شهر مايو الحالي، حيث إن حساب مواطن يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما اعلنت الحكومه من قبل لذلك فإن العديد من الاسر تنتظر وتترقب موعد الدعم الذي يقدمة حساب مواطن، ولذلك من اجل تحسين مستوى المعيشة والمالي لهذه الأسرة الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نعرض لهم خلال السطور التالية عن موعد نزول حساب مواطن بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عنه بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.
موعد صرف حساب مواطن
المملكة العربية السعودية تحرص كل شهر على صرف دعم حساب مواطن لجميع المستحقين والمستفيدين منه، ولكن إذا صادف يوم الصرف اجازة أو عطله في المملكة فان يتم تعديله أو ترحيلة إلى اليوم السابع، حيث ياتي موعد صرف حساب مواطن لشهر مايو لعام 2022 والموافق 9 من شهر شوال لعام 1443، وان هذا الموعد لا يصادف عطله او اجازه رسمية، لذلك فإن صرف يتم في نفس اليوم لجميع المواطنين والمستفيدين من حساب مواطن.
شروط التسجيل في حساب مواطن
يقوم المسؤولين عن برنامج حساب مواطن بوضع عده شروط وضوابط، يجب ان تتوفر فيها الأشخاص المستحقين للتسجيل في حساب مواطن للموافقه على تلقي الدعم ومن اهم هذه الشروط ما يلي
- يجب إن يكون عمر متقدم اكثر من 35 عاما عند وقت التقديم
- يجب إن يكون الدخل الشخصي إلى الشخص المتقدم في حساب مواطن أقل من الحد الأدنى
- إن يكون سعودي الجنسية، ويقيم بها بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
- الا يمتلك أي عقارات أو أصول مالية أو عقارات عالية القيمة أو حسابات في البنوك.
- الا يكون يتقاضي أي معاش أو أجر من اي جهه حكومية أخرى.
- يجب إن يكون مسجل بأي جهه دعم أو معاشات داخل المملكة.
- تكون السيدة السعودية الارمله أو المطلقه لها الحق في الحصول على الدعم من حساب مواطن في السعودية.
- يجب إن يمتلك هوية وطنية سارية
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