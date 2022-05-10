حساب المواطن 1443 موعد صرف دفعة شوال دفعة شهر مايو 2022

حساب المواطن شهر مايو زاد البحث خلال الفترة الحالية عن حساب مواطن لشهر مايو 2022/ 1443 وعن موعد ايداع الدفعه الجديدة رقم 54 التي تأتي مع شهر مايو الحالي، حيث إن حساب مواطن يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما اعلنت الحكومه من قبل لذلك فإن العديد من الاسر تنتظر وتترقب موعد الدعم الذي يقدمة حساب مواطن، ولذلك من اجل تحسين مستوى المعيشة والمالي لهذه الأسرة الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نعرض لهم خلال السطور التالية عن موعد نزول حساب مواطن بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عنه بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد صرف حساب مواطن

المملكة العربية السعودية تحرص كل شهر على صرف دعم حساب مواطن لجميع المستحقين والمستفيدين منه، ولكن إذا صادف يوم الصرف اجازة أو عطله في المملكة فان يتم تعديله أو ترحيلة إلى اليوم السابع، حيث ياتي موعد صرف حساب مواطن لشهر مايو لعام 2022 والموافق 9 من شهر شوال لعام 1443، وان هذا الموعد لا يصادف عطله او اجازه رسمية، لذلك فإن صرف يتم في نفس اليوم لجميع المواطنين والمستفيدين من حساب مواطن.

شروط التسجيل في حساب مواطن

يقوم المسؤولين عن برنامج حساب مواطن بوضع عده شروط وضوابط، يجب ان تتوفر فيها الأشخاص المستحقين للتسجيل في حساب مواطن للموافقه على تلقي الدعم ومن اهم هذه الشروط ما يلي