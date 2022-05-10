رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022 (sbis.hrsd.gov.sa) منصة الدعم والحماية الاجتماعية

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022 (sbis.hrsd.gov.sa) أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا قرار يتضمن تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بدون أن يتأثر المعاش الخاص بالمستفيدين بذلك، وذلك لتقديم الدعم الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي المطور بناء على النظام الجديد، حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي هو أحد أهم الأنظمة التي تقدم الدعم المالي بشكل شهري للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها مسبقا، حيث أتاحت التسجيل إلكترونيا للحصول على الدعم من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار رسمي يتضمن عن تمديد التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد، فقد كان من المقرر أن ينتهي التسجيل في يوم الاثنين 23 مايو 2022 الموافق 22 شوال 1443، إلا أنها قد أعلنت قرار يتضمن التمديد في التسجيل من قبل المواطنين حتى يوم 5 ربيع الآخر 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، وذلك حتى يتم العمل على دراسة الطلبات المقدمة من المستفيدين وبحث الشروط المطلوبة لكي يتم صرف معاش الضمان في حال تم التأكد من استحقاق المعاش، والذي يتم صرفه في بداية كل شهر ميلادي، وكانت كانت الموارد البشرية قد حددت شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين والمواطنات لاستحقاق معاشات الضمان يمكن معرفة كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 للأسر والأفراد للاستحقاق الشهري والسنوي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ( المطور “) بالتفصيل

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ويتم التسجيل لاستحقاق نعشا الضمان الاجتماعي المطور بسهولة من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أعلنت عن تفعيلها وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث يتم التسجيل في النظام مباشرة من خلال اتباع ما يلي.