مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تسجيل طلبات المساعدة إلكترونيًا

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، تعتبر مؤسسة الوليد الإنسانية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي مساعدة الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة للحصول علي المساعدة، لذلك يبحث العديد من مواطني المملكة عن الطريقة الصحيحة التي من خلالها يمكن التواصل بها مع المؤسسة، وكيف يتم التواصل مع خدمة العملاء التي تبحث الطلبات المسجلة لديها من جانب كل مواطن للحصول علي المساعدة المرجوة من المنصة، وتعتبر مؤسسة الوليد الخيرية مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تقديم دور اجتماعي فقط وهو مساعدة المواطنين المحتاجين فقط، لذا سوف نقدم لكم من خلال التفاصيل التالية طريقة الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وشروط المساعدات

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل مواطن حتي يتمكن من إتمام عملية التسجيل في المساعدات الخيرية، ومن هذه الشروط ما يلي:

يلزم علي عائل الأسرة أن يكون الإجمالي الخاص بالدخل الشهري له يقل عن 3000 ريال سعودي.

يجب توافر شرط عدم الامتلاك لأي عقار سكني داخل المملكة العربية السعودية.

يتطلب الأمر أن يكون التقديم في برنامج الإسكان يكون لمرة واحدة فقط.

عدم توافر شروط وزارة الإسكان أو شروط الاقتراض من البنوك السعودية على الشخص المستفيد من المنصة.

يشترط عدم بيع الوحدة السكنية أو التصرف فيها بالإيجار وينطبق هذا الشرط على جوائز السيارات.

يشترط خضوع المستفيد لإجراءات إشرافية من قبل الجمعيات المعنية في المملكة والخاصة بمراحل التسكين، ولابد من المتابعة منهم للتأكد من الالتزامات التي تخص المشترك من المياه والكهرباء وغيرها.

طريقة التسجيل في المساعدات الخيرية

يتوفر التسجيل لأي مواطن في المملكة في مؤسسة الوليد الخيرية من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التالية: