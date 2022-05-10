“للدعم والحماية” رابط تسجيل دخول برنامج منصة الضمان المطور نفاذ sbis hrsd gov sa بالشروط

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عمر شويل - جدة نتابع معكم اليوم رابط تسجيل دخول برنامج منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis hrsd gov sa وهو الرابط الذي يمكن من خلال تحديث البيانات للمستفيد من النظام القديم، أو من يرعب في التسجيل الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك وفق الشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما سنستعرض أيضا من خلال هذا التقرير موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وكيفية الاستعلام عن حالة الضمان المطور، كيفية معرفة هل أنت مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور وفق الحد المانع، والتعرف هل انك مستحق وغير مستحق بالضمان، وكذلك سنستعرض كافة شروط الضمان الاجتماعي الجديد.

“للدعم والحماية” رابط تسجيل دخول برنامج منصة الضمان المطور نفاذ بالشروط

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة الموارد البشرية عن توحيد تاريخ نزول إيداع راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa، وذلك للمستفيدين من نظام الضمان القديم والمطور الجديد، وهي الفئات المشمولة، على أن يكون موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر هجري، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم الصرف في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة.

موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd gov sa

ويجب أن ننوه إلى أنه تمديد فترة التسجيل للمستفيدين من النظام القديم إلى شهر أكتوبر القادم 2022، وذلك بدلاً من الموعد المُقرر سابقاً، أما بخصوص من يرغب في التسجيل الجديد، ولم يكن مدرج على قوائم الاستفادة من نظام الضمان، فالتسجيل مفتوح بدون مدة زمنية معينة، ويمكنه التسجيل في أي وقت شاء، حيث تم تفعيل رابط التسجيل الجديد إلى أجل عير مسمى.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان المطور الجديد sbis hrsd gov sa أما عن طريقة الاستعلام والاستفسار عن حالة الضمان الاجتماعي المطور، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية الاستعلام الإلكتروني عن حالة الطلب الذي قام بتسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ويكون الاستعلام من خلال التالي: الدخول إلى حسابك على رابط الضمان الاجتماعي المطور. زيارة رابط الاستعلام عن حالة الضمان. يقوم المستخدم بتسجيل البيانات المطلوبة (رقم السجل المدني – رقم الضمان – رمز التحقق). الضغط على أيقونة عرض. تضغط على الطلبات. تضغط على الإجراء ستظهر صفحة تفاصيل الطلب لمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن الاتصال بالرقم المجاني الموحد للضمان للاستعلام: الرقم المختصر 19911 – أو رقم 920020301. طريقة تعرف انك مستحق أو غير مستحق بالضمان الاجتماعي المطور يمكن التعرف على مدى استحقاق راتب الضمان الاجتماعي من عدمه من خلال حاسبة استحقاق الضمان المطور، وذلك وفق شرط الموارد البشرية الجديدة، والتي تعتمد على دخل الأسرة والحد المانع للاستحقاق، وذلك حسب التعديلات والضوابط الجديدة، ويمكن حساب الاستحقاق والتالي وفق التالي: لمعرفة مبلغ الضمان سواء للفرد والأسرة يتم من خلال حساب إجمال الدخل للأسرة أو الفرد المستقل.

القيام بحذف نصف الدخل

بعدد حذف نصف المبلغ يتم حساب 1100 ريال للعائل و 550 ريال لكل تابع.

في حال عدم كفاية نصف الدخل للتوزيع السابق وهو 1100 للعائل و550 للتابع تكون مستحق.

وفي حال كان نصف الدخل يغطي التوزيع السابق فأنت غير مستحق. شروط الحصول على استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط لعض الفئات.

تُشطر الإقامة الدائم على الأراضي السعودية.

ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع لراتب الضمان.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عند التسجيل.

تطبيق الشروط المحددة الخاص بمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من ناحية استخدامه.

ألا يمتلك المتقدم أصولا ولا عقارات.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء الخاصة بالسعودية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة التي وضعتها الجهات المعنية. الفئات والحالات المستثناة من شرط الجنسية السعودية حاملو بطاقات التنقّل من فئة الأرامل وَالأيتام وذوي الإعاقة.

الزوجة الغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

المرأة الأجبنة المُطلقة من سعودي ولديها أبناء سعوديين وتقيم بالمملكة.

الأرملة الأجنبية التي تقيم بالمملكة ولديها أبناء من زوجها السعودي.

أبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي

وأبناء المُطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني الدخول إلى نظام الاستعلام عن الضّمان الاجتماعي مباشرةً .

. إدخال البيانات المطلوبة، وهيَ: رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد – رقم الضمان الاجتماعيّ – رمز التّحقق.

الضغط فوق أيقونة “عرض”.

سيتم ظهور مبلغ أو رصيد الضمان الاجتماعي. كيف اعرف أني مستفيد من الضمان الاجتماعي وحساب الحد المانع الفيديو السابق يوضح طريقة وكيفية التعرف على استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور بشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق الحد المانع للاستحقاق، وذلك بعدما أتاحت الوزارة إمكانية التعرف على حالة الضمان الاجتماعي المطّور وما إن كانَ المتقدم مستحقا أم لا، وكذلك طريقة استخراج وإصدار مشهد ضماني، كما اتاحت الوزارة الاستعلام عن حالة الضمان المطور، بالإضافة إلى الرقم المجاني الموحد للضمان الاجتماعي، والذي يمكن من خلالة الاستفسار عن كل شيئ يتعلق بالضمان المطور الجديد. طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور 1443 زيارة رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر فوق الخدمات الإلكترونية .

اختيار الضمان الاجتماعي المطور.

كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

الضغط على استعلام.

سيتم الانتقال لصفحة المستفيد.

الضغط على البيانات الشخصية.

التأكيد على صحة البيانات، والتي تشمل: الاسم – العنوان – رقم الهاتف – الحالة الاجتماعيّة – الدخل

اختيار تحديث البيانات، ثم تغيير اللازم منها.

النقر فوق إرسال الطلب.

أخيرا، سيتم إرسال رسالة تفيد بإتمام عملية تحديث البيانات. الرقم المجاني الموحد للضمان وطرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور الرقم الموحد المجاني 19911.

رقم مؤسسة الضمان الاجتماعي: 8001222777.

خدمة العملاء على الرقم الآتي: 0112915588.

صندوق البريد الخاص بالضمان من خلال الرمز: 11157.

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