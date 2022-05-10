بدون ضمانات وإيداع فوري 100,000 ريال اونلاين

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عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى أى ضمانات يستطيع المواطن السعودي طلب أفضل تمويل شخصي فوري يمكن الحصول عليه اونلاين وأيضاً يتم إيداع قيمة التمويل بصورة فورية وخلال 24 ساعة فقط لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية ونقدم لكم من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني تفاصيل تلك التمويل وأهم الخطوات اللازمة من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري.

بدون ضمانات وإيداع فوري 100,000 لدى شركة التيسير للتمويل

العملاء السعوديين يستطيعوا الآن الحصول على أفضل تمويل شخصي فوري نقدا دون الحاجة إلى كفيل وأيضا دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من المستندات اللازمة من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي

توفير خطاب تعريف بالراتب الشهري.

كذلك تقديم هوية وطنية سارية المفعول.

العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

التأمينات الإجتماعية.

شروط الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل يحتاج إلى توافر مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على التمويل وأيضاً الإيداع السريع ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون الراغب في طلب التمويل سعودي الجنسية.

كذلك لابد أن يكون المواطن السعودي عمره لا يقل عن 21 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي لديه مصدر دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

تم تصميم التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير للتمويل بمجموعة من المميزات التى تناسب جميع تطلعات العملاء ومن بين تلك المميزات أن العميل يستطيع الحصول على مبلغ التمويل نقداً وأيضاً اونلاين وهناك العديد من المزايا الأخرى وهي