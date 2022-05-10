آخر عروض وخصومات هايبر بنده panda السعودية على السلع الغذائية

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عمر شويل - جدة هايبر بنده يوفر لعملائه الكرام جميع السلع الغذائية من لحوم طازجة ومبردة ودجاج وأسماك وأجبان وتتوفر جميع المنتجات بخصومات ضخمة وعروض مذهلة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية متوفر لحم مفروم بقري برازيلي مبرد قليل الشحم بوزن كيلو جرام لعمل أشهي الحشوات للفطائر والسمبوسة. متواجد مكعبات بقري برازيلي مبرد قليل الشحم بوزن كيلو جرام يصلح لعمل كباب الحلة. متاح كفتة بقري برازيلي مبرد. متوفر رستو بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام لعمل أشهى وصفة من اللحمة الباردة. متوفر برجر برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام. متاح لحم جمل بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام. متواجد نقانق بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام. متاح كتف خروف نعيمي منتج طازج بوزن كيلو جرام. فخد خروف نعيمي منتج طازج بوزن كيلو جرام. متوفر لحم قطع جمل بالعظم منتج طازج بوزن كيلو جرام. متوفر ستروجانوف بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام. متاح أفخاذ دجاج من التنمية بوزن 450 جرام. أرجل دجاج من التنمية بوزن 450 جرام. متوفر فيليه قاروص بالجلد بوزن كيلو جرام. متاح سمك بلطي بحري بوزن كيلو جرام. متواجد روبيان مزرعة بوزن كيلو جرام. متاح جبنة بيضاء البقرات الثلاثة بوزن كيلو جرام. متوفر جبن بلدي عكاوي خير الجياد بوزن كيلو جرام. متاح حلاوة سادة طعمة بوزن كيلو جرام. متواجد جبن أبيض دوبل كريم فيتا دمياطي دومتي بوزن كيلو جرام. متوفر جبنة حلومي يوناني بوزن كيلو جرام. خليط زبدة مملحة ماجرينا بوزن كيلو جرام. متاح جبن قليل الدسم تشيزا لاند قريش بوزن كيلو جرام. جبنة نابلسية مغلية بوزن كيلو جرام. متوفر لبنة تركية السنبلة بوزن كيلو جرام. متاح مكسرات مشكلة عادي بوزن كيلو جرام. لوز أحمر ني كبير بوزن كيلو جرام. متوفر عجينة المطبق بزيت دوار الشمس سويتز بوزن كيلو جرام. متواجد شرائح سمبوسة فوشية بوزن 500 جرام. متوفر لبنة فاخرة كاملة الدسم من المراعي بوزن 400 جرام. متاح كريمة الطبخ الخفق من المراعي بوزن 500 جرام. متوفر بامية زيرو من سيارا بوزن 400 جرام.

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