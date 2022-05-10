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عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن للضمان وذلك لصرف رواتب كل من الضمان الاجتماعي المطور وراتب حساب المواطن للشهر الجديد (مايو 2022)، حيث يقوم مستفيدي البرنامج الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كعون ومعونة للمواطنين محدود الدخل المتضررين من ارتفاع الأسعار والإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في المملكة في خلال رؤية 2030.

تحديث حساب المواطن للضمان absher.sa (أبشر – نفاذ) صرف راتب مايو 2022 ca.gov.sa

يقوم المستفيدين من البرنامج الاجتماعي في حساب المواطن وأيضا الضمان الاجتماعي بتحديث بياناتهم لضمان استمرار الاستفادة من البرنامج الاجتماعي الذي يهدف إلى رفع العبء عن المواطن السعودي وسط العديد من التحديات، ويقوم مستفيدي حساب المواطن شهريا بتحديث البيانات الخاصة بهم على برنامج حساب المواطن، بينما يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي بتحديث بياناتهم في المواعيد التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مستفيدي برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور

تم قبول طلبات الالتحاق ببرنامج حساب لواطن الذي تم إطلاقه في عام 2017 بقبول المستحقين لصرف الدعم الذي يصرف شهريا في اليوم العاشر، ويقوم المستفيدين منه شهريا بتحديث بياناتهم على الحساب لضمان الاستحقاق، بينما يكون من حق مستفيدي الضمان الاجتماعي أيضا أن ينضم إليهم أعداد من مستفيدي حساب المواطن الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والتي يكون من أهمها الدخل الشهري الذي يكون أقل من الحد المانع للضمان، 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

تحديث حساب المواطن (نفاذ – تطبيق حساب المواطن) تحديث حساب المواطن (أبشر) يتم الدخول الرسمي عبر المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa يقوم المستخدم بالدخول بحسابه الخص على المنصة ويقوم بتحديث بياناته. أو يتم الدخول عبر حساب الفرد المستفيد على حساب المواطن وتحديث البيانات. كما يتم اختيار أحد التطبيقات وتنزيلها على الهاتف النقال عبر جوجل بلاي واستخدامها. يقوم المواطن بالدخول برقم الهوية وتحديث البيانات شهريا. يقوم المستخدم بالدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية. يتم اختيار الدخول عبر أبشر أفراد. يقوم بتسجيل الدخول على حسابه الخاص أو إنشاء حساب جديد. يكون عليه تغيير ما يلزم وتحديث البيانات.

إيداع دعم حساب المواطن (مايو 2022)

قام حساب المواطن بالإعلان عن إيداع راتب مايو 2022 في حسابات المستفيدين المصرفية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، ويتم الإيداع شهريا في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث أعلن حساب المواطن عبر حساب تويتر:

” أن عملية إيداع الدعم سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأحد”.