إيداع طارئ وفوري 100,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري

أهم المميزات التى يبحث عنها العملاء هو الإيداع السريع لقيمة التمويل وذلك من أجل توفير الاحتياجات التى يحتاج إليها العميل ومن خلال التمويل الذى نتحدث عنه اليوم يستطيع العميل من التمتع بالايداع الفوري لمبلغ التمويل خلال فترة زمنية قليلة جدا ربما تصل إلى 24 ساعة فقط كما يتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يحتاج إلى أى كفيل عند التقديم.

إيداع طارئ وفوري 100,000 ريال لدى شركة التيسير

تحاول شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية دائماً إلى توفير أفضل الحلول التمويلية للأفراد ومن بين تلك الحلول التمويل الشخصي الفوري والذى لا يحتاج إلى أى ضمان عند التقديم ومن أجل الحصول على تلك الإيداع الفوري لابد من توافر الشروط التالية

يشترط إلا يقل سن العميل المتقدم عن 21 عام كحد أدنى.

يشترط أيضاً أن يكون الراغب في طلب تمويل شركة التيسير سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون السعودي المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

يشترط كذلك أن يكون السعودي المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل الفوري لدى شركة التيسير للتمويل

من بين المنتجات التمويلية الميسرة التى تقدمها شركة التيسير للتمويل القرض الشخصي ذات الإيداع الطارئ والفوري ويتمتع هذا التمويل بالمميزات التالية

يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل الأفراد لدى شركة التيسير بأن العميل يستطيع طلب تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال.

كما يتميز أيضاً التمويل الفوري لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط لوجود أى كفيل.

يتميز كذلك تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري.

من مميزات تمويل شركة التيسير بأنه يتمتع بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

يحصل أيضاً العميل على إيداع فوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقديم.

كما يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل .

طلب تمويل شركة التيسير للتمويل

يمكن التقديم وأيضاً طلب التمويل في أى وقت من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي الفوري وأيضاً ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل بكل سهولة.