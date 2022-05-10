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عمر شويل - جدة تأثير وثيقة العمل الحر على كلاً من الضمان الاجتماعي والتوظيف وطريقة إصدار الوثيقة. حيث إنه من المعروف أن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة من أجل توفير الخدمات لمواطنيها. كما إنها تسعي جاهدة من أجل القضاء على البطالة وكذلك تشجيع الاستثمار والتي من بينها مبادرة العمل الحر. حيث تهدف هذه المبادرة بشكل أساسي على تشجيع العمل الخاص وكذلك دعم المشاريع المختلفة.كما إنها تتيح الفرص أمام المواطنين من أجل الإبداع في عمل المشروعات المختلفة والتى تعمل على انتعاش الاقتصاد. ولكن هناك العديد من التساؤلات المختلفة من قبل المواطنين مثل هل هناك تأثير من مبادرة العمل الحر على الضمان الاجتماعي. وكذلك هل يوجد تأثير على التوظيف ، وهو ما سوف نقوم بالرد عليه من خلال هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على تخصصات وثيقة العمل الحر 1443 ومميزات الوثيقة وطرق إلغاء وثيقة العمل الحر.

تأثير وثيقة العمل الحر

وثيقة العمل الحر هي وثيقة قانونية قامت بإصدارها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم إعطائها لمن لديه مهارة في مجال محدد من أحد المهارات الحياتية. ويتم ذلك بهدف تقديم الوثيقة المساعدة لهؤلاء الأفراد لبدء مشروع خاص بهم يضم أي من الأنشطة التي تحددها الوزارة. ومن الجدير بالذكر أن صلاحية هذه الوثيقة تستمر لمدة عام واحد من تاريخ استخراجها . كما توفر في خلالها جميع الخدمات والمساعدات التي يحتاج إليها المواطن للتمكن من النهوض بمشروعه الخاص.

هل تؤثر الوثيقة على الضمان الاجتماعي

تزداد التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين داخل المملكة عن هل هناك تأثير من قبل العمل الحر على الضمام الاجتماعي؟ ويمكننا الإجابة على هذا التساؤل بإنه لا تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي. وجاء ذلك الرد كما قامت وزارد الموارد البشرية بالتصريح من خلال حسابها الخاص على تويتر بإنه لا يوجد أي تأثير على الضمان الاجتماعي.

هل الوثيقة تؤثر على التوظيف

وكذلك الحال بالنسبة للتوظيف حيث يتسأل العديد من المواطنين عن ماإذا كان يوجد تأثير على التوظيف من وثيقة العمل الحر. وقد قامت أيضاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على هذا التساؤل أيضاً. حيث وضحت الوزارة أنه لا يوجد أي تأثير من قبل الوثيقة على التوظيف. حيث إنه لا يشترط التفرغ التام للحصول على الوثيقة وكذلك الحال لا تتأثر فرصة الحصول على وظيفة بوثيقة العمل الحر.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر

حيث يتمكن المواطن الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة من إصدار الوثيقة عن طريق الدخول على بوابة العمل الحر. وكذلك القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وإصدار الوثيقة والتمتع بمزاياها.

مدة صلاحية وثيقة العمل الحر

كما يمكننا أيضاً التوضيح أن وثيقة العمل الحر تستمر صلاحيتها لمدة عام واحد فقط منذ تاريخ إصدار الوثيقة. وإذا أرد المستفيد يمكنه تجديد إصدار وثيقة أخري. ومن الجدير بالذكر أن النظام يسمح للمستفيد بإصدار بحد أقصي خمس وثائق للعمل الحر فقط. ويتم إصدار الخمس وثائق لخمس مهن مختلفة وذلك بعد أن يتم إثبات العمل بالمهنة.

إلغاء وثيقة العمل الحر

حيث يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن الطريقة التي يتم من خلالها إلغاء وثيقة العمل الحر. ويمكننا الذكر أنه لم يتم ذكر طريقة محددة يتم بها إلغاء وثيقة العمل الحر. ولكن يمكننا التوضيح إنه مع عدم تحديد إصدار الوثيقة تعتبر لاغية بعد مرور فترة الصلاحية المحددة.