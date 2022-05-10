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عمر شويل - جدة تمويل حتى 300 ألف ريال بدون تحويل راتب وتحديد موعد القسط الشهري مقدم من بنك ساب السعودي، يوفر بنك ساب الكثير من الحلول التمويلية المناسبة لكافة العملاء بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحصول على السيولة النقدية لتغطية المصاريف الشخصية والعائلية بسهولة شديدة .

تمويل التورق بدون تحويل راتب

تمويل التورق نوع من البيوع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمجازة من قبل الهيئة الشريعة للمصرف. حيث يمتلك المصرف معادن تمت شراؤها من السوق الدولية للمعادن ويقوم المصرف ببيعها للعملاء بنسبة معدل سنوية ثابتة ومعلومة، مباشرةً بعد شرائك للمعادن من ساب وسوف تتولى إدارة الخزينة في ساب من خلال توقيع وكالة ببيع المعادن بالنيابة عن العملاء للحصول على النقد.

مزايا تمويل التورق بنك ساب

يتميز تمويل التورق بنك ساب بعدد من المزايا على النحو الآتي:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل فوريًا فقط بعد 3 ساعات من اكتمال كافة المتطلبات.

تمويل يصل حتى 300 ألف ريال.

مدة التمويل تصل حتى 5 سنوات 60 شهر.

السداد شهريًا مع إمكانية تحديد تاريخ السداد.

إمكانية التمويل الإضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل الموجود.

الإعفاء من المديونية في حالات العجز الكامل أو الوفاة.

يمكن التقديم على التمويل من موقع المصرف.

معايير الاستحقاق للحصول على تمويل ساب

لابد من توافر عدد من الشروط للحصول على تمويل ساب على النحو الآتي:

لا يقل عمره العميل عن 21 عام.

لا يزيد عمر العميل 54 عام بالقطاع الحكومي و60 عام بالقطاع الخاص.

لا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر بوظيفتك الحالية.

الحد الأدنى للراتب هو 10 آلاف ريال.

مقدم للسعوديين فقط وللعاملين في القطاعات المعتمدة فقط من قبل المصرف.

تفاصيل التمويل

رسوم السداد المبكر أرباح ثلاثة أشهر التالية، القسط الشهري 5883 ريالًا، وطريقة الدفع بجانب هامش الربح، وفترة التمويل 5 سنوات مبلغ التمويل 300 ألف ريال وهامش ربح ثابت.، ويتغير معدل النسبة السنوي والقسط الشهري بناءً على قيمة التمويل وفترة التمويل وهامش الربح المعتمد في المصرف بالوقت الحالي.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل حتى 300 ألف ريال بدون تحويل راتب وتحديد موعد القسط الشهري، واستعرضنا مزايا التمويل ومعايير الاستحقاق.