إيداع دعم الدفعة 54 لشهر مايو ٢٠٢٢ دعم حساب المواطن وشروط الاستحقاق

يعتبر دعم حساب المواطن أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها كدعم مادي لتحسين مستوى المعيشة ورفع العبء عن المواطنين ومساعدتهم في التغلب على غلاء المعيشة وتوفير حياة أفضل لهم، ويقدم حساب المواطن للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بصورة شهرية لذا تتزايد عمليات البحث حول معرفة الموعد المقرر لصرف الدعم المقدم من حساب المواطن لهذا الشهر .

حساب المواطن هو أحد الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المقرر إيداعها في البنوك على أن يتم الصرف فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يكن يوافق إجازة رسمية فيتم تقديمه أو تأخيره بل يتم الصرف فى الموعد المحدد له، والذي يوافق يوم الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ و ٩ شوال ١٤٤٣ موعد صرف الدفعة 54 لحساب المواطن.

خطوات التسجيل للحصول على دعم حساب المواطن ٢٠٢٢

للحصول على دعم حساب المواطن للدفعة 54 هناك عدة خطوات يجب إتباعها للتسجيل في برنامج حساب المواطن:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي دعم حساب المواطن. قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة ( اسم المستخدم- رقم الهوية – تاريخ ميلادك- رقم الجوال). التأكد من إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك. قم بالضغط على كلمة تسجيل بعد الموافقة على كافة الشروط والأحكام . لاستكمال عملية التسجيل قم بإدخال رقم الهوية. وأخيرا قم بإدخال كلمة المرور.

شروط الاستحقاق للحصول على دعم حساب المواطن لشهر مايو ٢٠٢٢

يشترط أن يكون الراغب فى الحصول على الدعم سعودي الجنسية.

ألا يكون الشخص الراغب فى الحصول على الدعم أي سابقة أو ارتكب أي من الجرائم.

ألا يتعدى راتب المواطن عن ١٠ آلاف ريال سعودي للحصول على الدعم.

أن تكون البيانات التي يتم تسجيل الدخول بها صحيحة ومطابقة للبيانات السابق تسجيلها لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

أن يقدم المواطن من المستندات ما يثبت استقلاليته من عقد ملكية للحصول على الدعم .

ألا يسبق للمواطن الراغب فى الحصول على الدعم التسجيل في أي دعم حكومي آخر.

خطوات التعديل الإفصاح عن الدخل

أوضح حساب المواطن عبر الحساب الرسمي له على تويتر مؤخرا بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتعديل الإفصاح عن الدخل إذا حدثت بعض التغييرات، على أن يتم في مدة أقصاها ١٥ يوم، ويتم تحديث البيانات بشكل حصري من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن.