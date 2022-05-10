بوابة العمالة الزراعية web.mewa.gov.sa رابط التسجيل بشروط وزارة الزراعة والمياه والبيئة

web.mewa.gov.sa رابط تسجيل العمالة الزراعية لراغبي الحصل على العمالة في المجال الزراعي في كل ما يخص وزارة الزراعة والمياه والبيئة كما تم تحديد بوابة خاصة لتحديد والحصول وطلب عمالة خاصة في مجالات الوزارة، وتتيح الوزارة الحجز في الموقع لأصحاب العمل دون الرجوع إلى الوزارة، وذلك بشرط ضمان حقوق العاملين في المجالات الزراعية المختلفة من أوقات اعمل والراحة والأجور وحقوق التأمينات بالعمل في مكان موثوق وحاصل على التراخيص اللازمة التي تضمن سلامة العامل في المجال بما يعود بالنفع على صاحب العمل وعلى العامل بالمجال طبقا وتنفيذا للقوانين واللوائح التي تخص حقوق العمال، ويتيح الموقع رابط التسجيل الإلكتروني وكذلك شروط الحصول على العمالة.

وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنظيم كل الشؤون التي تخص البيئة في المملكة وشؤون المياه وكيفية توفيرها وتقنين الاستعمال والحفاظ عليها، وخاصة في الأعوام الأخيرة، وتنظيم أعمال الزراعة بما يكون فيه توظيف لإمكانيات الوزارة وفق القدرات الموجودة والمتاحة، كما تقوم بتوفير العديد من الأجهزة الحديثة لتنمية هذا المجال، ويتم توفير دعم زراعي أيضا للعاملين في المجال لتنشيط العمل فيه، ويأتي تطوير هذا المجال ضمن إطار خطط المملكة في التطوير والتقدم في رؤية 2030 المستقبلية، وتعتبر الوزارة من أكثر الوزارات العاملة مباشرة في عدد من المجالات التي تمس مفاصل المملكة وهي الطاقة العاملة والموارد.

خدمات العمالة الزراعية المقدمة عبر منصة “نما naama.sa” الإلكترونية.

تعرّف على خدمات العمالة الزراعية المقدمة عبر منصة "نما" الإلكترونية. للاستفادة من الخدمات:https://t.co/rHkuyGTXsO#خدمات_البيئة_الرقمية pic.twitter.com/bTCFYUDFEK — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) تعرّف على خدمات العمالة الزراعية المقدمة عبر منصة "نما" الإلكترونية.



للاستفادة من الخدمات:https://t.co/rHkuyGTXsO#خدمات_البيئة_الرقمية pic.twitter.com/bTCFYUDFEK — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 10, 2022

شروط التسجيل في البوابة الزراعية

قامت وزارة الزراعة والبيئة والمياه بوضع عدد من الاشتراطات للراغبين في الحصول على العمالة الزراعية مباشرة عبر البوابة الزراعية والتي تتلخص بالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لطلب العمالة حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في المجال والتي تكون:(شهادة تسجيل موقع زراعي – شهادة صحية – ترخيص للمشروع – رخصة لصيد الأسماك للمشروعات السمكية – رخصة للمنحل).

يجب أن يكون مضى على الترخيص ستة اشهر على الأقل من تاريخ الإصدار.

يتم التقديم على العمالة مع الالتزام بالضوابط الخاصة بمنح العمالة.

استكمال الإجراءات الخاصة بالشروط

يتم تقديم الطلب ويستمر قيد الدراسة من الوزارة لحين الرد بالقبول أو بالرفض، ويتم إرسال إشعار لصاحب الطلب بالقبول او بالرفض.

يقوم المستخدم بطباعة التأييد.

يتم مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تقوم البوابة بإتاحة متابعة الطلبات.

خطوات التقديم والتسجيل على خدمة العمالة الزراعية

حددت الوزارة الخطوات التي يتبعها صاحب المشروع الخاص بها، زراعي – سمكي – مناحل، باتباع الخطوات التالية في التسجيل:

يتم تسجيل الدخول على البوابة الزراعية. يقوم المستخدم باختيار أيقونة “طلب التقديم”. يتم استكمال البيانات المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة. يقوم بتحديد نوع رخصة البطاقة الصحية (في نظام أنعام). يجب تحديد موقع المشروع على الخريطة. يقوم بإدخال متطلبات العمالة التي يرغب فيها. يتم إرسال الطلب.

ويقوم أصحاب العمل أو الراغبين في الحصول على العمالة في المجال الزراعي، بالمشاريع الزراعية، أو تربية الأسماك بالمزارع السمكية وكذلك أصحاب المناحل الكبيرة التي يكون عليها عمالة للعناية والاهتمام، التسجيل الإلكتروني على بوابة العمالة الزراعية web.mewa.gov.sa رابط تسجيل العمالة الزراعية والشروط الكاملة للقبول في المشروعات ليحصل على العمالة وفق الشروط التي يرغب فيها، ويكون الشرط الأساسي له هو أن تكون المنشأة الخاصة به مرخصة ومؤمن عليها كما يكون عليه الالتزام بالمعايير العامة للعمالة مع الحفاظ على حقوقهم كاملة كما تنص لوائح العمل.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم الطريقة المُتبعة في التسجيل والتقديم على بوابة العمالة الزراعية بالمملكة السعودية، وكذلك الشروط الخاصة بالتسجيل، والإجراءات المُتبعة بعد التسجيل ومتابعة الطلب لحين الموافقة على لطلب، وتقدم البوابة الزراعية خدماتها لضمان حقوق العمالة الزراعية لدى أصحاب الأعمال، طبقا لاشتراطات العمل في مجال الزراعة التي أقرتها وزارة الزراعة والمياه والبيئة.