رابط وموعد نزول المساعدة المقطوعة 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

المساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإنشائها، لتقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض وأصحاب المعاشات الضمانية، ويعتمد ملايين المواطنين بالمملكة العربية السعودية على هذه المساعدات المقطوعة لأنهم يعتمدون عليها في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، ويتم اختيار المستحقين لها بكل موضوعية وحيادية وشفافية حتى يصل هذا الدعم النقدي لمستحقيه الحقيقيين، وينتظر المواطنين موعد نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي بشغف كبير بعد تأخر صرفها لأكثر من ثلاث سنوات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة ورابط التقديم عليها.

شروط المساعدة المقطوعة 2022

تم وضع بعض الشروط المطلوب توفرها في المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المستحق لهذه الإعانات مقيم إقامة دائمة داخل المملكة السعودية. أن المتقدم أو المتقدمة سعودي أو سعودية الجنسية. يستثني من شرط الجنسية السعودية المرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، والمواطنون من أصحاب بطاقات التنقل. لا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على الدعم النقدي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 35 عامًا. الحد الأعلى لقيمة المساعدة المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي. الحد الأدنى الذي يستطيع أن يحصل عليه أي مواطن سعودي هو 10400 ريال سعودي. يتم تحديد القيمة المالية التي يحصل عليها المتقدمين من المساعدات المقطوعة من خلال تحديد صافي الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته، حيث يتم قسمة الدخل على عدد أفراد الأسرة لمعرفة نصيب الفرد من المقطوعة.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات المقطوعة

هناك بعض الأوراق والمستندات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يحضر المستحق للمساعدات المالية السعودية بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين المتزوجين.

إحضار عقد إيجار السكن أو عقد الملكية مع إحضار إيصال كهرباء أو إيصال مياه، وأن يكون السكن تابع للمنطقة التي يقع فيها مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المستفيد.

أن يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بإحضار إثبات الدخل الشهري حتى يستطيع الضمان السعودي تحديد المبلغ المالي الذي يحصل عليه.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

حدد الضمان الاجتماعي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-