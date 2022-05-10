ما هو ميعاد صرف حساب المواطن دفعة مايو 2022 م، تقوم وزارة العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من التسهيلات المتعددة لجميع المواطنين في السعودية وذلك بهدف رفع الحرج والحمل عنهم وأيضاً بهدف رفع مستوى معيشة المواطن ومساعدته ودعمه في ظل غلاء الأسعار، ويعتبر برنامج حساب المواطن أحد أكبر وأهم البرامج الاجتماعية التي تسعى دائما لتحقيق ذلك، وذلك حيث قد بلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن أكثر من 10.3 مليون مستفيد في كافة أرجاء المملكة، ويتم صرف الدعم من خلال البرنامج شهرياً.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية:

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عملت خلال السنوات الأخيرة على إنشاء عدد من البرامج التي تعمل على مساعدة ودعم المواطن في المملكة وهذا ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة وسعيا منها على مساعده الفرد في تحمل أعباء الحياة المادية، ومن أهم وأكبر هذه البرامج هو برنامج حساب المواطن، ويمكنك الاستعلام عن معلومات أخرى ومعرفة الكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق زياره الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت.

ما هو ميعاد صرف حساب المواطن دفعة مايو:

يتم التساؤل كثيراً هذه الأيام عن ميعاد صرف الدعم لحساب المواطن، ولقد صرحت الوزارة عن ميعاد معين لصرف الدعم من حساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن الممكن أن يتم تقديم يوم الصرف أو تأخيره لمده يوم واحد وذلك في حالة إذا صادف إجازة رسمية، ويوم الصرف المحدد لهذا الشهر شهر مايو هو في يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو لعام 2022 م، والموافق 9 شوال 1443 ه‍.

شروط التسجيل في حساب المواطن: