نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين 91 اليوم.. سعر البنزين الجديد لشهر مايو من ارامكو 10/5/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو تعلن أسعار البنزين 91 اليوم، واحدة من الأمور الذي يبحث عنها المواطنين الفترة الحالية هو أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، حيث أرامكو تعلن أسعار البنزين 91 اليوم كعادتها الشهرية تقوم بتخصيص لجنة ومن شأن تلك اللجنة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية، وقد خصصنا مقالنا اليوم من أجل الحديث عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية والتي سيتم العمل بها من أول غدًا بإذن الله.

أرامكو تعلن أسعار البنزين 91 اليوم

خبر سيظهر لنا بعد ساعات قليلة ألا وهو أرامكو تعلن أسعار البنزين 91 اليوم، حيث عادة شركة أرامكوا السعودية الوطنية بالإعلان عن أسعار البنزين بشكل شهري، حيث كانت تقوم أرامكوا السعودية بعمل مراجعة كل ثلاثة شهور أي بشكل ربع سنوي، وبعدها قللت مدة المراجعة تخفيفًا على المواطنين والمواطنات وقامت بعمل مراجعة دورية للأسعار شهريًا بدل كل ثلاث شهور، والجماهير السعودية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية الآن سعوديين ومواطنين ينتظرون بشوق وترقب شديد أسعار البنزين اليوم، وسط توقعات لزيادة أسعار البنزين ومن ناحية أخرى توقعات بانخفاض الأسعار، فلا نعرف حتى الآن ما الذي ستصل إليه الأسعار.

أسعار البنزين لشهر مايو 2022 في السعودية من ارامكو

ألاف المواطنين بالمملكة العربية السعودية على شوق ينتظرون خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين 91 اليوم، والجدير بالذكر أنه حتى اللحظة بل ولنهاية اليوم سيتم العمل بالأسعار القديمة للبنزين ومشتقاته الخاصة بشهر أبريل، ولا نعلم حتى الآن هل هناك زيادة أو نقصان أو حتى سيحدث ثبات في الأسعار أم لا، ويتم العمل بأسعار شهر أبريل وهي على النحو التالي:

بنزين 95 2.33 ريال سعودي بنزين 91 2.18 ريال سعودي غاز البترول المسال 75 هللة سعودي الديزل 63 هللة سعودي الكيروسين 70 هللة سعودي

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن السعر الجديد، ومقرر أن تُعلن الأسعار الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن الأسعار الجديدة، ويبدأ التطبيق للأسعار الجديدة من أول غدًا الأربعاء بإذن الله بمختلف محطات الوقود داخل المملكة العربية السعودية، يستمر العمل بتلك الأسعار إلى يوم العاشر من يونية القادم.