نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض 50/50 للسيارات BMW من مصرف الراجحي تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض 50/50 للسيارات BMW هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه الراغبين في الحصول علي سيارة العمر. ويعد مصرف الراجحي هو أحد أهم البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية والذي يم الحلول التمويلية المختلفة للعملاء, ويتم ذلك من خلال التنويع في تقديم المنتجات التمويلية المختلفة في كافة المجالات, ومن هذه المنتجات التمويلات الشخصية مثل التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وطني (2) بدون كفيل وبدون حد أقصى للتمويل, كما أن هناك تمويلات شخصية تقوم بحل مشكلات لدي العملاء المتعثرين في سداد أقساط تمويلية من خلال توفير تمويلات أخري إلي جانب التمويل الحالي مثل القرض المؤجل الجسر وهو الأمر الذي قلما يحدث أو تجد له حلول. أما فيما يخص تمويل السيارات فيقوم مصرف الراجحي بتقديم المنتجات التمويلية العديدة مثل تمويل شراء سيارة مستعملة من مصرف الراجحي بقيمة 300 ألف ريال سعودي. وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال سيتم تناول تفاصيل عرض مصرف الراجحي لشراء سيارة BMW.

عرض 50/50 للسيارات BMW

يبحث العديد من العملاء عن شراء سيارة اعتمادية للأغراض الشخصية, ومن أهم هذه السيارات سيارة هيونداي توسان الجديدة, وأيضاً السيارات ماركة بي إم دبليو BMW التي هي موضوع مقال اليوم, وتعد سيارات BMW هي احدي السيارات الاعتمادية التي لها العديد من المواصفات الفنية ومستويات رفاهية ومعدلات أمان الأعلى في السيارات. ولذلك فقد قام مصرف الراجحي بتقديم عرض لتملك سيارة طراز بي إم دبليو BMW وهو عرض 50/50, ويتوفر هذا العرض لدي العملاء المحول لهم الراتب أو الغير محول لهم الراتب ولكن بعد توافر بعض الشروط والضوابط والتي سيتم تناولها خلال السطور القليلة القادمة.

عرض 50:50 للسيارات بي إم دبليو للعملاء المحول لهم الراتب

الدفعة الأولي المقدمة 50% من إجمالي ثمن السيارة.

التمويل بدون رسوم إدارية 0%.

معدل الزيادة السنوية للتمويل هو 7.46% علي أن يكون شامل التأمينات.

مدة التمويل سنتين بإجمالي 24 شهراً.

دفعة التملك النهائية 50%.

عرض 50:50 للسيارات بي إم دبليو للعملاء الغير محول لهم الراتب

الدفعة الأولي المقدمة 50% من إجمالي ثمن السيارة.

التمويل بدون رسوم إدارية 0%.

معدل الزيادة السنوية للتمويل هو 8.80% علي أن يكون شامل التأمينات.

مدة التمويل سنتين بإجمالي 24 شهراً.

دفعة التملك النهائية 50%.

كما أوضح مصرف الراجحي أنه يمكن القيام بالتقديم للحصول علي العرض من خلال التكرم بزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي أو التوجه لأحد الشركات المعتمدة لدي المصرف. علي أن العرض ساري حتي 30 يونيو 2022.