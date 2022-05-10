نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وآلية تقديم اعتراض أو شكوى عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة تقديم اعتراض أو شكوى على المعاش إلكترونياً من أهم الأشياء التي يجري عليها بحث مكثف، وذلك بسبب رغبة الكثير من المواطنين في معرفة شروط استحقاق الضمان المطور الجديد 1443، وطريقة التسجيل في الضمان الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توجيهات من القيادة داخل المملكة العربية السعودية، في توفير الدعم المطلوب للأسر الأكثر احتياجاً عبر الكثير من برامج الحماية الاجتماعية، لذلك استحدثت برنامج الضمان الجديد حتى يشمل فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات المستحقة للضمان سابقاً، وذلك بناءً على شروط الاستحقاق الجديدة ووفق رؤية المملكة 2030.

اقتبست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان المطور الجديد من تجارب العديد من الدول الرائدة في مجال الدعم، وقامت بوضع شروط جامعة مانعة حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم توزيع الدخل بطريقة عادلة وللفئات المستحقة فقط دون غيرهم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة وآلية تقديم اعتراض أو شكوى، وما هي خطوات ومراحل تقديم الاعتراض إلكترونياً.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمامها مصلحة الفئات الأكثر احتياجاً عند وضع شروط الاستحقاق، حتى يصل الدعم لمستحقيه وحتى يتم توزيع الدعم بشكل عادل على الفئات المستحقة وهذه الشروط كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

ألا يكون مقيم داخل مركز إيواء أو دور رعاية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية ورفعها عند التسجيل.

الالتزام بتوجيهات الوزارة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

ألا يزيد دخل الفرد أو الأسرة الضمانية عن الحد الأدنى المحتسب للضمان.

التسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة للقادرين على العمل.

موعد صرف الضمان الجديد لشهر يونيو 2022

من المقرر أن يتم صرف الضمان المطور لهذا الشهر يونيو 2022 يوم الأربعاء 02\11\1443 الموافق 01\06\2022، ويتم صرف راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يكن عطلة رسمية في المملكة.

عداد نزول الضمان المطور لهذا الشهر ذو القعدة

آلية تقديم اعتراض أو شكوى على معاش الضمان إلكترونياً

يحق لك تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطورhttps://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/ZJBoCHRvIj — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) يحق لك تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطورhttps://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/ZJBoCHRvIj — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) December 6, 2021

تمر عملية تقديم اعتراض أو شكوى على معاش الضمان إلكترونياً ببعض الخطوات والمراحل وهذه المراحل كالتالي:-