نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وآلية تقديم اعتراض أو شكوى عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة تقديم اعتراض أو شكوى على المعاش إلكترونياً من أهم الأشياء التي يجري عليها بحث مكثف، وذلك بسبب رغبة الكثير من المواطنين في معرفة شروط استحقاق الضمان المطور الجديد 1443، وطريقة التسجيل في الضمان الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.
تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توجيهات من القيادة داخل المملكة العربية السعودية، في توفير الدعم المطلوب للأسر الأكثر احتياجاً عبر الكثير من برامج الحماية الاجتماعية، لذلك استحدثت برنامج الضمان الجديد حتى يشمل فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات المستحقة للضمان سابقاً، وذلك بناءً على شروط الاستحقاق الجديدة ووفق رؤية المملكة 2030.
اقتبست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان المطور الجديد من تجارب العديد من الدول الرائدة في مجال الدعم، وقامت بوضع شروط جامعة مانعة حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم توزيع الدخل بطريقة عادلة وللفئات المستحقة فقط دون غيرهم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة وآلية تقديم اعتراض أو شكوى، وما هي خطوات ومراحل تقديم الاعتراض إلكترونياً.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمامها مصلحة الفئات الأكثر احتياجاً عند وضع شروط الاستحقاق، حتى يصل الدعم لمستحقيه وحتى يتم توزيع الدعم بشكل عادل على الفئات المستحقة وهذه الشروط كالتالي:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.
- ألا يكون مقيم داخل مركز إيواء أو دور رعاية.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية ورفعها عند التسجيل.
- الالتزام بتوجيهات الوزارة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
- ألا يزيد دخل الفرد أو الأسرة الضمانية عن الحد الأدنى المحتسب للضمان.
- التسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة للقادرين على العمل.
موعد صرف الضمان الجديد لشهر يونيو 2022
من المقرر أن يتم صرف الضمان المطور لهذا الشهر يونيو 2022 يوم الأربعاء 02\11\1443 الموافق 01\06\2022، ويتم صرف راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يكن عطلة رسمية في المملكة.
عداد نزول الضمان المطور لهذا الشهر ذو القعدة
آلية تقديم اعتراض أو شكوى على معاش الضمان إلكترونياً
يحق لك تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطورhttps://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/ZJBoCHRvIj
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care)
يحق لك تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطورhttps://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/ZJBoCHRvIj— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) December 6, 2021
تمر عملية تقديم اعتراض أو شكوى على معاش الضمان إلكترونياً ببعض الخطوات والمراحل وهذه المراحل كالتالي:-
- الدخول لمنصة الدعم عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- توفير جميع البيانات اللازمة حسب كل حالة.
- يتم تقديم الاعتراض ويتم النظر فيه من قبل اللجنة المختصة.
- سوف يتم إشعارك بالنتيجة إما قبول الاعتراض أو رفضه مع بيان سبب الرفض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وآلية تقديم اعتراض أو شكوى عبر sbis.hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.