قروض للنساء بدون كفيل 1443 في المملكة العربية السعودية

قروض للنساء بدون كفيل، هو احد اهم برامج التمويل التي تقدم للنساء في المملكة العربية السعودية والتي دائما ما يتم البحث عنها يوميا، وقد قامت الحكومة السعودية بتقديم إمكانية حصول السعوديات على قروض ماليه بدون كفيل وأيضا بدون فوائد، هذا من اجل مساعدة هؤلاء النساء الغير عاملات والتي يرغبن في عمل مشروع صغير يساعدهم على حياه كريمه، ويعتبر قرض شخصي بدون كفيل من اهم التمويلات التي عليها إقبال كبير جدا وهناك عدد من البنوك التي تقدم هذا النوع من القروض وهو تمويل بدون كفيل، ونجد أيضا أن هناك بعض البنوك التي تقدم تمويل للنساء بدون كفيل وهذا هو موضوع مقالتنا اليوم، وسوف نتعرف في السطور القادمة على تفاصيل هذا القرض.

قروض للنساء بدون كفيل

من ضمن البنوك التي تقدم قروض للنساء بدون كفيل هو بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية والذي يعتبر احد اهم البنوك السعودية التي يقدم العديد من القروض المختلفة، يقدم مصرف الراجحي قرض للنساء بدون كفيل وبدون فوائد ولا رسوم إدارية للسعوديات المقيمات داخل الأراضي السعودية، وقيمة قرض النساء بدون كفيل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي كحد اقصي، على أن يتم سداد القرض الشخصي بدون كفيل كأقساط شهريه وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وسوف نعرض لكم شروط ومميزات هذا التمويل في السطر التالي.

شروط قرض النساء بدون كفيل من مصرف الراجحي

أولا يشترط أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام، عند تاريخ أخر قسط.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدمة عن 2000 ريال سعودي، مع تقديم ما يثبت قيمة الراتب الشهري من جهة العمل.

كما يشترط ألا تقل خدمة العمل عن شهر.

يشترط أيضًا الإقامة، بصورة منتظمة داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات قرض النساء من بنك الراجحي