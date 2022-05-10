وظائف الحرم المكي لعام 1443 والتي تعد من اوظائف الموسمية والتي كثر البحث عنها ضمن محركات البحث في والمملكة العربة السعودية ويتم البحث عن وظائف موسم الحج 1443 أيضاً ضمن وسائل التواصل الإجتماعي التي تهتم بنشر وظائف تخص المواطنين ذو الأصل السعودي وفي كثير من الحيان يتم الاستعانة بموظفين في موسم الحج من مختلف الجنسيات العربة والغير عربية نظراً لحاجة الحجيج للخدمات ونظراً لإهتمام خادم الحرمين الشريفين وتوصياته الدائمة بالحجيج وصحتهم منذ استقبالهم وحتى اداء فريضة الحج وحتى مغادرتهم البلاد آمنين إلى بلادهم وتكون عادةً هذه الوظائف تابعة لشركات ومؤسسات وكلها تسمى وظائف وزارة الحج السعودية ويهتم الكثير من الناس بهذه الوظائف ويتمنون الحصول على فرصة موسمية للتوظيف ضمن الحج للحصول على المال وعلى الكثير من المميزات التي يسعها لها الناس.

وظائف الحرم المكي 1443

فيما اعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

شروط وظائف الحرم المكي 1443

فيما أوضحت ادارة شؤون الحج بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لوظائف الحرم المكي وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمرالشخص المتقدم عن 20 سنة.

ان يكون الشخص مستعد للعمل في أي وقت.

أن تكون جميع البيانات المدخلة في النموذج المخصص للتوظيف صحيحة وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف الحرم المكي

وسيكون التقديم متاح عبر الموقع الالكتروني المخصص لإستقبال لطلبات التوظيف للحرم المكي للعام 1443 والمتعارف عليها بوابة التوظيف الموسمي الخاصة برئاسة الحرم المكي ويرجى من الشخص المتقدم عند دخوله للنموذج الخاص به أن يقم بالتاكد من المعلومات والبيانات التي يقم بتعبئتها قبل إرسال الطلب وبالاخص وسائل التواصل الخاصه به حتى تتمكن الجهة المسؤولة عن التوظيف من التواصل معه في حين كان له نصيب من القبول المبدئي الذي يجب على الشخص المتقدم اجتيازه للوصول للوظيفة المبتغاه.