الديوان الملكي يوضح سبب دخول الملك سلمان المستشفى وصحة الملك اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي بيانا موضحا فيه سبب دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين المستشفى مساء يوم السبت 9 من شوال 1443 هجريه بالمقابل 7 مايو 2022 بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بغرض أجراء بعض الفحوصات الطبية وفي هذا السياق توالت أدعية و تعليقات السعوديين عبر هاشتاجها خادم الحرمين الشريفين راجيه من الله تمام العافية والصحة للملك سلمان.

أسباب دخول الملك سلمان المستشفى

من خلال ما اعلنه و أكده الديوان الملكي السعودي يوم الأحد عن سبب دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لأجراء بعض الفحوصات الطبية مع الإشارة لعمل منظار للقولون وتكللت بالنجاح والحمد لله لذلك قرر الفريق الطبي بقائه في المستشفى لبعض من الوقت والراحة و حسب الخطة العلاجية لخادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية.

الحالة الصحية اليوم للملك سلمان

بعد دخول الملك سلمان المستشفى انتشر الكثير من الشائعات الكاذبة وأخبار عن تعرضه لمشاكل صحية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الأنترنت بوفاة الملك أثار حالة من التوتر والقلق في جميع أنحاء المملكة ولكن بعد أعلان بيان الديوان الملكي عن أجراء منظار للقولون وكانت النتيجة سليمة اطمئن جميع مواطني المملكة و أفادته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وهذا نقلا عن الديوان الملكي السعودي أن دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى التخصصي بجدة لأجراء بعض الفحوصات الطبية لم تكن المرة الأولي التي دخل فيها خادم الحرمين الشريفين المستشفى في السابق قد خضع الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية لإزالة المرارة عام 2020 ونقل إلى المستشفى مؤخرا في مارس الماضي بسبب ما وصفة وسائل الأعلام الحكومية بالمفحوصات الطبية الناجحة وقد غادر مستشفى بالعاصمة الرياض بعد تغيير بطارية منظم ضربات القلب وانتهاءه من كافة الفحوصات الطبية بالأسفل يظهر أمامكم بالأسفل مقطع فيديو يظهر لحظة خروجه ومغادرته المستشفى وهي تعد من أصعب وأقوي لحظات الحزن التي تمر بها الأسرة الملكية.

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