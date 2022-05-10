انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تكشف عن شرطين أساسين لن يتم قبول اي طالب دون تنفيذه .. تعرف عليهما ونفذهما فورا! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة التعليم السعودية، كشفها عن شرطين أساسين لاجل قبول المستجدين بالصف الأول الابتدائي المسجلين للسنة الدراسي القادمة ١٤٤٤.

ووضحت الوزارة: على كافة أولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي المسجلين للسنة الدراسية القادمة ١٤٤٤، إجراء كشف طبي للطالب والطالبة في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية عند إتمام عملية التسجيل المبدئي عن طريق نظام «نور» الإلكتروني.

حيث أن الوزارة اشترطت إثبات مقر الإقامة في نطاق محيط المدرسة؛ سواء عن طريق صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول، وإكمال بقية المستندات المتمثلة في صورة من سجل الأسرة المضاف فيه الطالب المستجد، وصور شخصية، وصورة من كرت إكمال التطعيمات الصحية، وصورة من شهادة الميلاد، والتوقيع على لائحة السلوك والمواظبة.