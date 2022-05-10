نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول دعم حساب المواطن شوال 1443 هـ في المقال التالي
أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر صفحته علي تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 م موعد صرف حساب المواطن لشهر شوال 1443 هـ ، عن بداية نزول دعم حساب المواطن شوال 1443 هـ للمستفيدين المستحقين والمكتملة طلباتهم وفق بيانات الأهلية المعلنة بداية الشهر الحالي ، وذلك الدعم الخاص بالدفعة رقم 54 من دعم حساب المواطن مخصصة لشهر مايو 5 / 2022 م ، ويستمر إيداع الدعم في حسابات المستحقين علي مدار اليوم حتي نهاية يوم 10 مايو ، ومن خلال مقالنا نستعرض أهم بيانات حساب مواطن الشهور المنقضية منذ اطلاق برنامج الدعم ، واجمالي الدعم والتعويضات وخطوات الاستعلام و اعتراض الدفعات المالية بالتفاصيل و مواعيد الاعتراض.
نزول دعم حساب المواطن شوال 1443 هـ
حل
في تحويل مبالغ الدعم علي حسابات المستفيدين :
بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg— حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022
- يستمر إيداع الدعم المالي علي مدار ساعات يوم الثلاثاء تاريخ 10 / 05 / 2022 م موعد صرف الدعم شهر مايو.
- الدفعة الحالية هي رقم 54 من دعم حساب المواطن ، مخصصة لشهر شوال 1443 هـ ، الموافق مايو 2022 م.
- ستتخطى قيمة الدعم الإجمالي حتي الدفعة الحالية 1.8 مليار ريال سعودي.
- عدد المواطنين مستحقي الدعم هذا الشهر قرابة 10.3 مليون مستحق.
- قيمة تعويضات هذا الشهر عن دفعات سابقة يزيد علي 20 مليون ريال.
- نسبة المستحقين علي مستوي المملكة مقارنة بعدد المستفيدين أكثر من 70% من العدد الكلي.
- إجمالي دعم حساب المواطن حتي الدفعة السابقة 116 مليار ريال سعودي.
- مجمل قيمة التعويضات من بداية الدفع حتي الآن تخطي المليار ريال.
وكانت صفحة الحساب أعلنت موعد ايداع حساب المواطن مايو يوم 10 دون تأجيل بالتاريخ للتابعين والمستحقين.
اعتراض مدفوعات حساب المواطن
يمكن الاعتراض علي مدفوعات حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- الدخول إلى حساب المواطن رابط تقديم شكوى مدفوعات والضغط على “حالة الاستحقاق” كما بالصورة.
- ثانياً تقوم بالضغط علي أيقونة “تقديم شكوى على الدفعة الحالية” في المدفوعات من خلال الدخول على حساب المستفيد المسجل.
- أو الضغط على “اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة” في حال رغبتك تقديم شكوى على دفعات سابق.
- ثم عليك الضغط على “تقديم شكوى” على الدفعة المحددة.
- ثالثاً تقوم باختيار نوع الشكوى “دفعة لم تستلم” كما هو موضع بالصورة التالية :
- بعد ذلك سيظهر لك تعريف المرفقات المطلوبة وهي “كشف حساب” ، وعليك الضغط علي زر “استعراض الملف” لإرفاق كشف الحساب.
- أخيراً تقوم بالضغط علي إرسال الشكوى لإكمال إجراء تقديم شكوي المدفوعات.
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