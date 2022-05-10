طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا في السعودية عبر بوابة أبشر 1443/2022

تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا، لقد أعلنت وزارة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية بالسماح للمواطنين بتجديد الهوية الوطنية إلكترونيا عبر بوابة أبشر الإلكترونية، حيث يعد بوابة أبشر من المنصات الهامة التي أنشأتها الحكومة السعودية في مساعدة المواطنين بتنفيذ وتطبيق الكثير من الخدمات، حيث يستغرق وقت إصدار الهوية الوطنية لمدة 14 يوم كحد أقصى، وسيتم إرسال رسالة نصية يتواجد البطاقة الرقمية في المكتب لاستلامها، حيث يمكنك من خلال بوابة أبشر تطبيق الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية والكشف عنها، ولقد سمحت الحكومة السعودية أيضا بتجديد الهوية الوطنية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتبات والمصالح الحكومية لاستخراج الهوية الوطنية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا

أصبح بإمكانك تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا في المملكة العربية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية الرسمية وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية الرسمية.

ثم قم بالضغط على أبشر الأفراد.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة خدماتي.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة الأحوال المدنية.

ثم قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على خدمة تجديد بطاقة الأحوال.

سيظهر أمامك نموذج قم بملئ البيانات المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تجديد الهوية الوطنية

يتم تجديد الهوية الوطنية بشكل مجاني دون دفع رسوم، و لكن هناك بعض الشروط التي لابد توافرها وهي:

لابد من دفع كافة المخالفات والغرامات المالية المسجلة عليه في الأحوال المدنية.

يتم تجديد الهوية الوطنية إذا كان يتبقى على انتهاء الهوية الوطنية 180 يوم أو أقل.

خطوات الاستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية

كما يمكنك أيضًا الإستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية: