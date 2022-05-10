سعر البنزين الجديد في السعوديه “الأسعار الجديدة” ارامكو تُعلن اسعار شهر مايو 2022

ساعات أو ربما دقائق معدودة تفصلنا عن إعلان سعر البنزين الجديد في السعودية، حيث اننا بدأنا اليوم الرسمي المخصص لإعلان المراجعة الدورية التي تقوم بها شركة أرامكو لتحديث أسعار البنزين، وفي حالة من الترقب ينتظر الآلاف من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية الساعة الفاصلة التي يتعرفون فيها على التسعيرة الجديدة التي من المفترض أن يتم العمل بها رسميا بداية من صباح غد الأربعاء الموافق 11 من شهر مايو الجاري، وفقا للمتعارف عليه منذ عام، بعد أن قررت الحكومة السعودية أن تجرى المراجعة الدورية بشكل شهري بعد أن كانت ربع سنوية، وتجدر الإشارة إلى أنه يتأثر سعر البنزين بشكل مباشر بعدة عوامل من أهمها التغيير المستمر في سعر الدولار عالميا، وكذلك سعر برميل النفط، والأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وفي التقرير التاليأهم التفاصيل.

سعر البنزين الجديد في السعودية

أعلنت شركة أرامكو عن سعرالبنزين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، التي يبدأ العمل بها يوم الأربعاء القادم بتاريخ 11/5/2022 وهذا بعد أن تمت المراجعة الدورية التي تتم بشكل رسمي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لما يناسب المستهلكين، وتجدر الاشارة إلى أنه أصبحت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي ومشتقاته الشركة المعتمدة لتنمية كافة القطاعات والخدمات التي تخص أمور البنزين والنفط، ولضمان استفادة المواطن السعودي الاستفادة القصوى، يتم تشكيل لجان رقابية للمرور على محطات الوقود المنتشرة في كافة ارجاء المملكة لضمان عدم التلاعب أو الغش في الوقود أو أي تلاعب في الأسعار.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية

حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل سعر البنزين الجديد في السعودية، إذ من المفترض ان يتك تطبيقه بداية من صباح غد الاربعاء كما جرت العادة، وكما ذكرنا في السطور السابقة، أما عن اسعار البنزين المعمول بها الآن فهي كالتالي: