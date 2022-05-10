نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما شروط زواج السعودي من سيده أجنبية مقيمة 1443 والمستندات المطلوبة في المقال التالي

شروط زواج السعودي من أجنبية 1442هـ هي موضوع مقالنا اليوم، فهذا الموضوع من أكثر الأمور التي يهتم بشأنها المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين في الزواج، حيث أن الزواج في السعودية له بعض الشروط وخاصة عند زواج المواطن السعودي من زوجة أجنبية (غير سعودية) وبضوابط معينة، وسنقوم بتوضيح كل هذه الشروط في سطور مقالنا اليوم كما سنقدم لكم كافة الأوراق المطلوبة منكم لعمل هذا الإجراء وإتمامه. شروط زواج السعودي من أجنبية 1442هـ يجب أن يكون عمر المواطن السعودي لا يقل عن 30 عام ولا يزيد عن 70 عام.

بينما عمر الزوجة الأجنبية يجب ألا يقل عن 18 عام.

السجل الجنائي للمواطن يجب أن يكون شاغرًا في بلدها ولا يجب تسجيله أبدًا في أي مخالفة قانونية.

إذا كان هذا الزواج بالنسبة للمواطن زواجه الثاني فيجب تقديم ما يثبت وشهادة قوية تفيد عدم أداء زوجته لواجباتها الزوجية ومصرّح من وزارة الصحة السعودية.

يجب أن يتوافق الزواج مع الشريعة الإسلامية وينتظر بعد طلاقه ستة أشهر ثم يبدأ في الإجراءات اللازمة.

على المتزوج أن يحضر كافة الشهادات الصحية التي تفيد أنه هو والزوجة في حالة صحية ونفسية جيدة وبدون أي أمراض قد تمنع الزواج.

حصول المتقدم على الزواج تصريح لإتمام زواجه موثق ومدّعم منعًا لدفع أي غرامة وتصل قيمة الغرامة إلى 100 ألف ريال سعودي. الأوراق المطلوبة لزواج السعودي من أجنبية يجب إحضار صورة الهوية الوطنية الشخصية في حالة أنه مواطن سعودي أعزب.

إحضار سجل الأسرة في حالة أن الراغب في الإقدام على الزواج منفصل أو متزوج.

وكذلك إحضار سجل برنت من الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية.

حصوله وتقديمه لتعريف من جهة عمله يحتوي على عنوانه ومسماه الوظيفي والراتب الذي يحصل عليه.

وكذلك برنت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية إذا كان موظفًا في أحد قطاعاتها الألية.

إذا كان المتزوج طالبًا فيجب إحضار تعريف من قبّل جهة دراسته.

من مؤسسة التقاعد السعودية يجب إحضار برنت إذا كان المتزوج يعمل في لصالح مشروعه وحسابه الخاص أو بدون عمل.

في حالة أنه مُطلق يجب إحضار صك طلاقه. عمر شويل - جدة ما شروط زواج السعودي من سيده أجنبية مقيمة 1443 والمستندات المطلوبة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما شروط زواج السعودي من سيده أجنبية مقيمة 1443 والمستندات المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.