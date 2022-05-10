نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي إعلان سبب دخول الملك سلمان المستشفى وحالته الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشغل الشارع السعودي في خلال الفترة الأخيرة من الساعات الماضية الملك سلمان بن عبد العزيز بعد دخوله إلى المستشفى حسب ما أعلن الديوان الملكي، وسط قلق كبير في الشارع السعودي ويريد الجميع من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية أن يتعرف على تفاصيل حالة صحة الملك سلمان بن عبد العزيز بعد دخوله المستشفى خاصة بعد العديد من الأحاديث التي نشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت القلق، ولكننا نرصد لكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة والرؤية الصحيحة عبر هذا التقرير.

تفاصيل حالة الملك سلمان في المستشفي

وقد انتشرت بعد الأقاويل التي أعلنت حقيقة وفاة الملك سلمان بعد خبر دخوله إلى المستشفى في المملكة العربية السعودية، وأعلن أنه لا أساس من الصحة لذلك الكلام فكل ما في الأمر أن الملك سلمان بن عبد العزيز دخل المستشفى ليجري عملية منظار للقولون وتمت بشكل سليم ونجحت وهو متواجد في المستشفى في الفترة الحالية فقط للراحة المطلوبة وسيكون بخير في خلال الساعات القليلة المقبلة.

الحالة الصحية للملك سلمان وقد اثارت الشائعات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر العديد من القلق في كل الشوارع الخاصة بالمملكة العربية السعودية بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، ولكن منذ أن وضح الديوان الملكي أنها عملية منظار للقولون بدأ الجميع يطمئن في الشارع السعودي، ولكن يريد الجميع أيضاً أن يطمئن بشكل نهائي عقب انتظار خروج الملك سلمان من المستشفى رغم أن الأطباء أكدوا أنها مجرد راحة طبيعية فقط للملك.

تفاصيل راحة الملك سلمان

الجدير بالذكر وأن الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي قد أجرى فى وقت سابق أيضاً منذ عامين في عام 2022 عملية إزارة المرارة وتمت بنجاح بفضل الله عزوجل، ويبلغ الملك سلمان من العمر الان ستة وثمانون عاماً حيث تولى المملكة العربية السعودية في عام 2015 بعد أن كان ولى العهد وأيضاً كان في منصة نائب رئيس الوزراء، ويعد الحاكم الحالي للبلاد الفعلي هو ولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز.