من شركة التيسير 100 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقل المستندات خلال 24 ساعة تودع فى حسابك

تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول تمويلات مالية سريعة، حيث تمتاز شركة التيسير بأن تمويلها لديها الكثير من المزايا ويعمل على إيداع 100 ألف ريال فى حساب طالب التمويل فور التقديم بطلب تمويل من شركة التيسير وبدون كفيل وبدون تحويل راتب وباقل مستندات مطلوبة، حيث يتطلب الأمر في بعض الأحيان للحصول على تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشخص، ولذلك من الممكن أن تقوم بالحصول على تمويل فوري، من خلال قرض شخصي ذات إيداع فوري في 24 ساعة كما يتمكن العميل من الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100,000 ريال سعودي كحد أقصى ويتمتع أيضاً هذا التمويل بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول عليه والاوراق المطلوبة ورابط التقديم على التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من الضروري أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

أن يبدأ عمر الشخص المتقدم من 21 عام ولا يقل عن ذلك.

أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم.

مزايا التمويل الشخصي الفوري من شركة التيسير:

موافقة فورية وإيداع سريع للمبلغ خلال 24 ساعة.

لايحتاج لوجود كفيل.

لا يتطلب تحويل الراتب الشخصي.

ومن أهم مزايا التي يتمتع بها الشركة لكل المستحقين الحصول على تمويل يصل إلى مبلغ 100,000 ريال.

يتميز أيضاً بالسداد على فترات طويلة تصل إلى 60 شهر.

من أهم مميزاته لا يتعارض مع تعاليم وأحكام الدين الإسلامي.

الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل من شركة التيسير:

مطلوب تقديم هوية سارية المفعول وصالحة وليست منتهية.

مطلوب ارفاق طلب التمويل الشخصي بخطاب تعريف بالراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ويشترط ان يكون موثق من الغرفة التجارية ومصدق عليه وذلك اذا كان الشخص المتقدم من موظفي القطاع الخاص.

مطلوب لاستكمال الطلب تقديم العنوان الوطني داخل المملكة للشخص المتقدم بالطلب التمويل.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي لاخر 3 شهور وذلك لاستكمال اجراءات طلب التمويل بدون كفيل ولاتحويل راتب .

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من شركة التيسير للتمويل حول كيفية تقديم طلب الحصول على التمويل، أوضحت الشركة من خلال خدمة العملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر من خلال الدخول على الرابط الرسمي شركة التيسير، وتقديم طلب التمويل الشخصي الفوري وانتظار الموافقة عليه طالما مستوفي الشروط.