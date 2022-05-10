كيفية فتح حساب بنك الرياض أون لاين أفراد وشروط فتح الحساب

يعد بنك الرياض من افضل بنوك المملكة في تقديم تمويلات متنوعة وبفترة سداد مريحة لعملائه، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية فتح حساب بنك الرياض اون لاين افراد ونوضح كذلك شروط فتح الحساب، حيث ان بنك الرياض أحد أكبر البنوك وأشهرها بالمملكة العربية السعودية، لما يقدمه من خدمات لجميع العملاء والتي تتناسب مع جميع الفئات، وقد أتاح بنك الرياض إمكانية فتح حساب أون لاين أفراد والتسجيل إلكترونياً من خلال النفاذ الوطني، دون الذهاب إلى أحد الفروع، مما جذب انتباه العديد من العملاء إليه.

الشروط الواجب توافرها لفتح حساب بنك الرياض أون لاين أفراد:

يشترط ان لايقل عمره عن 18 عاما.

يشترط تقديم صورة من الهوية الوطنية تكون صالحة، أو صورة من الإقامة سارية المفعول.

كما يشترط أن يكون المتقدم مسجل في العنوان الوطني.

ويشترط امتلاك حساب في منصة أبشر، لتوثيق البيانات من خلال منصة النفاذ الوطني.

كيفية فتح حساب بنك الرياض عن طريق النفاذ الوطني:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة التقدم بطلب.

ثم عليك بادخال جميع البيانات المطلوبة.

ويجب عليك تأكيد البيانات الشخصية من خلال بوابة النفاذ الوطني.

ثم عليك بالانتظار حيث يتم إرسال بطاقة الصراف الآلي إلى العنوان المسجل.

كيفية فتح حساب بنك الرياض أون لاين أفراد:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض.

ثم عليك بالضغط على أيقونة الخدمات المصرفية.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة الخدمات المصرفية للأفراد.

ثم عليك بتحديد خيار فتح الحساب.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة تقديم طلب فتح الحساب لدى بنك الرياض.

ثم تقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية من خلال نظام أبشر.

انتظر سوف يتم إرسال بطاقة الصرف الآلي على العنوان الوطني المسجل.

للتواصل مع خدمة العملاء ورقم بنك الرياض:

يعمل بنك الرياض على توفر إمكانية التواصل معه من خلال خدمة العملاء سواء من الموقع الإلكتروني أو من خلال تحميل التطبيق أو من خلال رقم التواصل مع خدمة العملاء للحصول على جميع المعلومات والاستفسارات والرقم كالتالي: (+966) 920002470.