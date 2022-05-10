الطرق المختلفة لتجديد بطاقة صراف الراجحي والرسوم المفروضة

يحتاج بعض عملاء مصرف الراجحى لتجديد بطاقة صراف الراجحي ومن خلال مقالنا سوف نوضح بالتفصيل الطرق المختلفة لتجديد بطاقة الصراف الراجحي وكيفية تفعيلها والرسوم المقررة للتجديد ونوضحها بداخل المقال بالتفصيل بطرق مختلفة، حيث يحتاج جميع عملاء الراجحي إلى معرفة طرق تجديد بطاقة صراف الراجحي المختلفة، وأن امتلاك العميل لبطاقة صراف يعني أنه سيحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى تجديدها، إما بسبب انتهاء صلاحيتها، أو فقدان البطاقة، أو تعرضها للسرقة، أو لأي سبب آخر، وتعتبر تجديد بطافة الراجحي من الهاتف من الخدمات المعلن عنها من بنك الراجحي حيث أصبح من السهل على الأن على الكثير من الأشخاص أن يستخدمونها في حالة فقدان البطاقة أو انتهاء مدة الصلاحية.

كيفية تجديد بطاقة صراف الراجحي عن طريق الهاتف المصرفي :

اولا: تقوم بالاتصال بخدمة عملاء بنك الراجحي على رقم 920003344 لعملاء المصرف، ورقم 8001248880 للعملاء المميزين.

ثم تكتب الرقم السري للبطاقة القديمة.

ثم عليك بالنقر على الرقم 1 لاختيار خدمات الحسابات الجارية.

ثم النقر على الرقم 0 للتحدث مع موظف خدمة العملاء او الضغط على الرقم 5 للخيارات الأخرى.

ثم تقوم بالنقر على الرقم 1 مجدداً للطلبات والاستفسارات، او الضغط على الرقم 4 لتنشيط بطاقة الصراف الآلي.

ضرورة التأكد من كتابة رقم بطاقة الصراف

بالإضافة إلى إدخال الرقم السري الجديد الذي يرغب المستخدم في تغييره على أن يتكون من 4 خانات غير مكررة.

ضرورة إعادة كتابة الرقم السري مرة أخرى للتأكيد.

او عليك بالتواصل مع الموظف وقدم طلب تجديد بطاقة صراف الراجحي.

ثم تقوم باعطاء عنوانك الوطني بالتفصيل إلى الموظف.

كيفية تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الصراف الآلي:

توجه المتقدم إلى أحد أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي.

ثم تقوم بأدخال بطاقة صراف الراجحي القديمة في المكان المخصص لها.

ثم تختار من قائمة الخدمات الرئيسية اضغط على إيداع.

انتظر سوف تظهر لك رسالة تفيد بأنه لا يمكن إتمام العملية بسبب انتهاء صلاحية البطاقة.

الضغط على ايقونة تأكيد

تظهر بشكل تلقائي رسالة تشير إلى “هل تريد استلام البطاقة من هذا الفرع؟”.

يقوم المتقدم بالرد سواء بالموافقة أو طلب تغيير الفرع.

فإذا اخترت الموافقة تظهر رسالة تأكيد.

يقوم البنك بإرسال رسالة تشير إلى الموعد الذي يمكنك استلام البطاقة الجديدة فيه، وغالباً يتم ذلك في غضون 5 أيام.

بعد الخطوة السابقة سيقوم الموقع بإرسال كود إلى رقم الهاتف الخاص بكم يتم كتابة الكود في مكانه.

انتظر ستقوم الماكينة بتأكيد أنه قد تم سحب البطاقة وسيتم طباعة غيرها على الفور.

كيفية تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية :