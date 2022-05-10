انت الان تتابع خبر تطبيق " توكلنا " السعودي يكشف عن سبب ظهور حالة "مستثنى" لـدى بعض المستخدمين .. لـم تقم بفعل هـذا الأمـر ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كـشـف تطبيق تـوكـلنـا في صفحته الرسمية على مـوقع المدونـات الصغـرى "تويتر"، عـن سبب ظهور حالة "مستثنى" لدى بعض المستخدمين.

وكشف التطبيق على حسابه الرسمي على تويتر أن "الحالة الصحية تكون "مستثنى" للزائر الخليجي بغض النظر عن حالة التحصين، مع العلم أن المستثنى يتم معاملته معاملة المحصن".

توكلنا يجيب عن أسئلة المستخدمين

وجوابا على استفسارا بشأن "ظهر لي في توكلنا زائر غير مؤمن مع العلم أخذت 3 جرعات؟"، وأوضح تطبيق توكلنا: "يكون المستفيد زائر غير موًمن في الحالات الآتية، هي: مستفيد زائر قادم من خارج المملكة وليس لديه تأمين طبي فعّال، جنسية المستفيد من غير دول مجلس التعاون الخليجي".

وأجاب تطبيق توكلنا على تساؤل بشأن "غيرت لوحة السيارة، لكنها لم تتغير في توكلنا"، حيث قال: "عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا تلقائيًا أو عند سحب الشاشة في صفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل سوف يتم تحديث البيانات في تطبيق توكلنا".

ورد التطبيق على تساؤل من أحد المتابعين "أين أجد بطاقة العمل في توكلنا؟"، حيث أوضح التطبيق أنه "لعرض الوثائق الرقمية "المحفظة الرقمية" من الشاشة الرئيسية اختيار لوثائق الرقمية (المحفظة الرقمية)، ثم ستظهر الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والوثائق الأخرى".

وعلى صعيد متصل، أجاب تطبيق توكلنا على تساؤل "كيف أعدل مؤهلي الدراسي؟"، حيث قال: "البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا يتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في توكلنا عند سحب الشاشة في صفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل".

إتاحة خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني عبر "توكلنا"

ومؤخرًا، قامت الهيئة العامة للإحصاء وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بتفعيل خدمة التحقق من هوية الباحث الميداني في تعداد السعودية 2022 من خلال تطبيق توكلنا

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تصريح لها، يوم 28 فبراير 2022، أن إطلاق هذه الخدمة يهدف لرفع مستوى الشفافية والموثوقية لدى المواطن والمقيم، وإضفاء أكبر قدر من الطمأنينة لدى أرباب الأسر، وضمان تسهيل الأعمال الميدانية لبرنامج تعداد السعودية 2022 وذلك أثناء زيارة الباحث الميداني التي تشهدها مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً، إضافة إلى مرحلة العد الفعلي التي ستنطلق يوم 9 مايو المقبل. وسيكون من حق المواطن والمقيم الاطلاع على البطاقة التعريفة للباحث الميداني من خلال المحفظة الرقمية الخاصة بالباحث عبر التطبيق.

تحديث تطبيق توكلنا

وعلى صعيد آخر، فقد حثَّ تطبيق توكلنا على أهمية تحديث التطبيق بنسخته الجديدة للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل أفضل