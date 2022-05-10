نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن بدء إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين وخطوات تغيير رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن بدء إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين للدفعة الجديدة وهي الدفعة رقم 54 لشهر مايو 2022 في حسابات المستفيدين البنكية والذين صدرت لهم نتيجة الأهلية بالمؤهل، حيث سوف يستمر الإيداع حتى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 وهو الموعد الرسمي لصرف مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين البنكية.

حساب المواطن بدء إيداع مبالغ الدعم للمستفيدين الدفعة 54 لشهر مايو 2022:-

أشار برنامج حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه سوف يتم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين البنكية المكتملة طلباتهم اعتباراً الساعات الأولي لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، على أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم، وأنه سوف يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة بيان بكافة تفاصيل الدفعة الجديدة من البرنامج.

خطوات تغيير رقم الجوال لدى البرنامج:-

حدد البرنامج مجموعة من الخطوات اللازم القيام بها من أجل تغيير رقم الجوال وهذه الخطوات هي:-

يتم الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

الذهاب إلى صفحة بيانات المستفيد ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بتغيير رقم الجوال.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة لتغيير رقم الجوال.

ويقوم برنامج حساب المواطن كل شهر ميلادي، بإيداع مبالغ الدعم في الحساب البنكي للمستفيد المكتمل طلبه، والذي صدرت له نتيجة الأهلية بالمؤهل، حيث يختلف المبلغ المالي المودع في الحساب البنكي للمستفيد وفقاً لعدة اعتبارات أهمها:-

عدد أفرد الأسرة.

أعمار التابعين في الأسرة.

إجمالي دخل الأسرة.

ويمكن التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال المثال البسيط الذي أعلن عنه البرنامج على صفحته الرسمية على موقع تويتر وذلك كما يلي:-

وتنتظر الآلاف من الأسر السعودية، إعلان البرنامج عن فتح باب التسجيل من جديد خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة المتزايدة، والتي خلفتها التوترات السياسية على الصعيد العالمي، حيث أدت هذه التوترات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار البترول، والذهب، وكل تلك العوامل أدت إلى حدوث ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة واقعة على عاتق المواطنين، ويهدف برنامج حساب المواطن إلى الحد من الأثار السلبية الناتجة عن الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودية منذ سنوات والتي تمثلت في تحرير أسعار الطاقة.