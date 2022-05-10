نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم إعلان سعر البنزين لشهر مايو 2022 من شركة Aramco ..هل يتغير السعر الجديد للبنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين لشهر مايو 2022 والتي يبحث عنها بعناية شديدة ملايين المستخدمين في المملكة العربية السعودية اليوم، حيث تعلنها شركة أرامكو السعودية بشكل دوري من اجل خفض تأثير المستهلك بأي تذبذبات قد تحدث في أسعار التصدير، خاصة بعد الأحداث العالمية المتلاحقة في الفترة الاخيرة من إنتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على ذلك اندلاع حرب بين روسيا واوكرانيا خلال الاشهر الماضية، والتي وصل تاثيرها علي كافة الدول حول العالم، ومن ثم تأثرت بشكل كلي بهذه الحرب ومن ثم تأثرت الاسعار لكافة المنتجات المحلية، هذا وسوف نوفر لكم تفاصيل اسعار البنزين الجديدة في السعودية حسب المصدر الرسمي لها خلال الدقائق المقبلة.

سعر البنزين لشهر مايو 2022

تعلن شركة أرامكو سعر البنزين لشهر مايو 2022 في السعودية، وذلك حسب ميعادها الشهري المعتمد منذ عام 2020 بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، هذا ونجد أن المملكة العربية السعودية قبل عام 2006 كانت تعتمد كليا علي بنزين 95 لكافة المركبات والمحركات، إلا انه تبين أن العديد من تلك المركبات لاتصلح لها هذا النوع، لذلك تم انتاج بنزين 91 والذي احتل مكانة هامة في سجل الاستهلاك المحل بكافة محطات الوقود والطاقة والبيع بالتجزئة في السعودية، هذا ونجد سعي كبير من شركة أرامكو حتي تعزز وجودها بالمملكة، من خلل تحقيق الاستراتيجية التي تبنتها منذ العمل لليوم الاول، ولذلك تقدم الشركة منتجات خالصة من الشوائب والرواسب.

كم سعر البنزين لشهر مايو 2022

هذا ونجد انه منذ إعلان سعر البنزين في السعودية شهر ابريل 2022، نجد إن شركة أرامكو السعودية لن تعلن التسعيرة الجديدة للبنزين إلا بحلول يوم العاشر من شهر مايو، ولذلك يتم العمل بتلك الاسعار المعلنة منذ الشهر الماضي لحين الانتهاء من مؤتمر شركة أرامكو مساء اليوم الثلاثاء

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي في التر.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر .

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

هل يتغير سعر البنزين في السعودية

وسط الترقبات المرتفعة من قبل المستهلكين في المملكة العربية السعودية، نجد إن بيان ملكي صدر منذ بداية العام بقرار تثبيت أسعار البنزين في السعودية، ومنذ صدور هذا القرار ولم يتم تغيير الاسعار بأي حال من الاحوال، إلا إن العديد من الزيادات تشهدها العديد من المنتجات في كافة الدول العربية، ولكن هل يتغير سعر البنزين في السعودية لشهر مايو وفقا لتلك الزيادات، سوف نترقب معكم المصدر الرسمي من خلال موقعنا ثقفني نيوز، ونوفر لكم اخر مستجدات اسعار البنزين في السعودية علي الفور.