نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل حساب المواطن إيداع دعم شهر مايو للدفعة 54 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بتوير إيداع دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم وذلك للدفعة 54. فمن الجدير بالذكر والمتعارف عليه انه يتم إيداع الدعم منذ بداية يوم 10 من كل شهر ميلادي في حسابات المستفيدين. ولن يختلف الإيداع من شهر للأخر وذلك بسبب انه من الممكن أن يتوافق موعد الصرف مع اجازة رسمية.

وتعمل الجهات العاملة بالمملكة العربية السعودية علي تقديم كافة أنواع الدعم للمواطن السعودي. وذلك بهدف تحقيق العدالة ورفع مستوي المعيشة وذلك من خلال برامج مختلفة للدعم. فلا يقتصر الدعم علي فئة واحدة ولكن يشمل دعم حساب المواطن العديد من الفئات المختلفة.

حساب المواطن

منذ وقت قليل بدأ برنامج حسابات المواطنين بإيداع دعم 54 مايو في حسابات المستفيدين منه. وتعد هذه الدفعة الدفعة 54 لشهر شوال 1443. وقد تمت الموافقة علي عدد من الضوابط الجديدة التي شملها برنامج حساب المواطن. بما في ذلك وضع البرنامج حد اقصي لأهلية الدعم، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، وقد شملت التعديلات الجديدة الأفراد المستقلون. وقد تم تعليق قبول أي طلبات جديدة للدعم وذلك بعد تلقي طلبات اخر دفعة والتي كانت 28 من شهر مارس لعام 2020.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 54

تم بالفعل إيداع الدعم من الدفعة 54 وذلك للمستفيدين من برنامج حساب المواطن المكتملة طلبات الأهلية. حيث اعلن الحساب عبر حسابه صدور نتائج الأهلية ودعا المواطنين من ضرورة تعديل البيانات المدخلة عبر البوابة الإلكترونية. قبل إيداع الدعم في الحسابات البنكية. وجاءت تغريدة الحساب الرسمي لبرنامج حسابات المواطنين علي النحو التالي

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

كما نشر الحساب خطوات تعديل الإفصاح عن دخل المستفيد في البرنامج. وذلك للمستفيد الذي طرأ عليه تغيرات في الدخل المكتسب لمدة أقصاها 15 يومًا. ويجب تعديل البيانات والإفصاح عن الدخل من خلال انفوجرافك التالي:

تقديم الاعتراض في حساب المواطن

يمكنك عزيزي القارئ التقدم بتقديم اعتراض بسهولة ويسر على برنامج حسابات المواطنين من خلال بضع خطوات بسيطة:

تسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسة اختر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختر أيقونة لتقديم اعتراضات.

يكتب المواطن سبب الاعتراض ويقدم دليلاً على سبب الاعتراض.

قم بالضغط على إرسال ثم انتظار الرد على الاعتراض.

وفي بعض الحالات يجب تحديث البيانات في برنامج حسابات المواطنين باستمرار مع كل معاملة.

حل مشكلة تأخر نزول دفعة حساب المواطن

قبل سابق نوه البرنامج انه عند وجود مشكلة أوعند تأخر السداد في بعض حسابات المستفيدين؛ فانه يجب علي المواطن المستفيد التواصل مباشرة مع فريق الدعم المخصص للرد على جميع طلبات المواطنين من خلال الرقم المجاني الموحد 19912. أو من خلال قنوات صوتك مسموع.