ما هي شروط الحج 1443 وخطوات التسجيل في موسم الحج 2022

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ما هي شروط الحج 1443، حيث إن ذلك السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة والراغبين في الذهاب إلى قضاء موسم الحج هذا العام، حيث إن وزير الحج والعمرة أعلن عن رفع أعداد الحجاج هذا العام بعد إنخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.
ما هي شروط الحج 1443
قامت وزارة الحج والعمرة هذا العام بتحديد شروط التسجيل في موسم الحج، وذلك بعد صدور قرار رفع أعداد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك لأن يتم تنظيم الموسم وخاصة بعد حظر الحج على الوافدين من خارج المملكة السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا، وقد صرحت الوزارة بالشروط وهي تكون كالأتي:-
- يشترط إن لا يقل عمر الحاج هذا العام عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 عاماً.
- يجب إن يكون قادر صحياً على أداء فريضة الحج.
- يشترط إن يكون قد حصل على جرعتين على الأقل من لقاح فيروس كورونا المستجد.
- إذا كان وافد للمملكة يجب إن يكون اللقاح الحاصل علية معتمد داخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط إن يقدم فحص pcr سلبية ويتم أجراء التحليل قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بمدة 72 ساعة.
- يجب الالتزام بتعليمات التباعد الأجتماعي أثناء التواجد في المملكة العربية السعودية.
- يشترط إن يكون غير مصاب بأي من الأمراض المعدية .
رابط التسجيل في موسم الحج
أوضحت وزارة الحج والعمرة بإن التسجيل في موسم الحج هذا العام سيكون إلكترونياً من خلال موقع الوزارة على شبكة الأنترنت، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون تبعاً للنحو التالي:
- الأنتقال إلى موقع وزارة الحج والعمرة على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك يقوم باختيار التسجيل في موسم الحج.
- يكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية إن كان من المواطنين السعوديين.
- أذا كان من الوافدين يكتب الجنسية ثم رقم جواز السفر والإقامة.
- بعد ذلك يقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة في إستمارة التسجيل.
- النقر علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التسجيل في الحج.
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