عاجل:- سعر البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 … كم اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 جميع الاسواق السعودية

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 بعد اعلان شركة ارامكو ، تم الاعلان من جانب شركة ارامكو عن اسعار البنزين والبترول فى الممكلة العربية السعودية لشهر مايو عام 2022 ويعد البنزين والبترول من اهم العناصر الموجودة لكسب الرزق فى المملكة العربية السعودية ويتابع العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية حول اسعار البنزين والبترول من جانب شركة ارامكو الوطنية فى المملكة العربية السعودية ومن المعروف ان شركة ارامكو الوطنية هى الراعى الرسمى لاسعار البنزين والبترول والوقود داخل المملكة العربية السعودية والتى توزع البنزين وتبيعه داخل وخارج المملكة ، وتعلن شركة ارامكو الوطنية اسعار البنزين فى اليوم العاشر من كل شهر ويأتى اعلان اسعار البنزين والبترول بشكل محدث شهريا وننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

أسعار البنزين والبترول فى السعودية

كما ذكرنا لكم ان شركة ارامكو تعلن أسعار البنزين والبترول فى الممكلة العربية السعودية فى اليوم العاشر من كل شهر وتحاول شركة ارامكو تعديل الاسعار حسب سعر البنزين والبترول فى جميع انحاء العالم وتحاول ايضا الشركة الوطنية تثبيت الاسعار من اجل تخفيف العبئ عن المواطنين الذين يشتكون من اسعار البنزين والبترول انها صعبة ويوجد حالة مغالاة كبيرة وعن اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية فهى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

بيان شركة ارامكو بخصوص اسعار البنزين والبترول

أعلنت شركة ارامكو ان اسعار البنزين والبترول الحالية هى التى سوف يتم الاعتماد بها طوال شهر مايو الحالى حتى العاشر من شهر يونيو المقبل وان الشركة تحاول تقديم كل الخدمات المتميزة لكل المواطنين من خلال رفع جودة البنزين التى تقدمها لتناسب كل انواع المركبات والسيارات وكذلك الدراجات النارية وصرحت ايضا شركة ارامكو فى بيانها ان المملكة العربية السعودية دائما هى واعدة فى انتاج وبيع البترول والوقود وانها تفتخر بكونها شركة وطنية سعودية .