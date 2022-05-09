نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن متابعُة سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 … اسعار البنزين فى السعودية المعدلة من ارامكو اليوم 10/5/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعُة سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022. باقي من الزمن قليل ويتم الإعلان الرسمي من قبل شركة أرامكو عن أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، حيث تسود حالة من الترقب والقلق في المجتمع السعودي خوفا من أن تكون الأسعار الجديدة مرتفعة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا للارتفاع، مما دفع مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال عام 2022 بمقدار نصف في المائة، ليبلغ معدل الفائدة الحالي 1%، في خطوة اعتبرها البنك هامة في إنقاذ الاقتصاد العالمي والمحلي من خلال الحد من ارتفاع معدلات التضخم، وبالفعل أن مثل هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية مثل البنزين داخل المملكة العربية السعودية.

متابعُة سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

متابعُة سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 نستعرضها مع حضراتكم الان حيث تقوم اللجنة الخاصة بتحديد سعر البيع البنزين ومشتقاته داخل شركة أرامكو بالمقارنة ما بين السعر المحلي المعمول به داخل محطات الوقود، وبين السعر العالمي، حيث تقوم كل شهر بمراجعة الأسعار للوقوف على السعر المناسب طبقا للسعر العالمي، وقد جرت العادة في كل شهر أن تقوم بالإعلان رسميا عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر.

وعلى هذا غدا الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 سيكون موعدا للتعرف على أسعار البنزين الجديدة، وسيتم إطلاعكم عليها فور الإعلان عنها من قبل الشركة، ولحين موعد الإعلان يتم العمل داخل محطات الوجود بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية بالتسعيرة القديمة المعلنة في العاشر من أبريل الماضي.

توقعات قائمة أسعار البنزين لشهر مايو 2022

مع اقتراب موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين بالمملكة العربية السعودية عن شهر مايو الجاري، خرج الكثير من محللي الاقتصاد وصرحوا بأنه من المتوقع أن يتم إقرار زيادة عن الأسعار القديمة للوقود، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم من ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع.

وفيما يلي الأسعار السارية حتى الكشف عن الأسعار الجديدة: